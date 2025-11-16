La palabra del campeón: Facundo López De Ipiña y la corvina que valió una Ranger 4×4 y la gloria

16 noviembre, 2025 0

El pescador Facundo López De Ipiña se consagró ganador del tradicional concurso “6 Horas de Pesca a la Corvina de Mayor Peso”, organizado por el Instituto Almafuerte de Copetonas, tras obtener una pieza de 2,732 kilos que le permitió quedarse con el premio mayor: una camioneta Ranger 4×4. Para ello, nuestro móvil en Reta dialogo con el gran ganador del concurso.

Aún emocionado y casi sin poder creerlo, López De Ipiña expresó su alegría por el logro: “Más que contento, la verdad. Todavía no caigo”. La jornada no fue sencilla, marcada por un clima duro, viento y arrastre que obligaron a usar plomos de hasta 230 gramos. “La pesca es una pasión y qué más lindo que ganar un torneo como este, que son los grandes y que todos queremos ganar”, afirmó.

La captura se dio a unos 1.500 metros del río, en un sector que ya le había traído suerte a su familia: años atrás su hermano había ganado en el mismo lugar. La pelea con la corvina fue intensa: “En un momento pensé que era un chucho porque se plantó”, relató. También destacó la ayuda de su amigo, quien colaboró en el momento clave: “Donde la vio se le tiró arriba; somos amigos de toda la vida”.

Respecto al premio, López De Ipiña aseguró que todavía no tiene decidido qué hará con la camioneta: “Seguramente la vendamos, pero lo vamos a charlar en familia”.

Finalmente, agradeció a quienes lo acompañan en esta pasión: “La familia siempre nos banca en esta locura de ir a pescar, y la pesca nos deja muchos amigos, que es lo más importante. Disfrutamos mucho de esto, y estos premios ayudan, pero lo mejor es salir a pescar”.

Con su triunfo, Facundo López De Ipiña inscribe su nombre entre los grandes ganadores de un concurso emblemático para la región, demostrando que esfuerzo, paciencia y compañerismo siguen siendo claves en el mundo de la pesca deportiva.

Volver