“La Paloma”: recuperaron una escuela abandonada y crearon un museo

12 diciembre, 2020 Leido: 58

A 9 kilómetros del casco urbano de Coronel Pringles y a 500 metros de la ruta 85, por camino entoscado, se encuentra el Museo Histórico Cultural Paraje “La Paloma”, en el marco de un espacio productivo y autosustentable surgido a partir de la iniciativa de una familia pringlense.



Allí funcionaba la escuela rural Nº 15 que fue cerrada en 2007 por falta de matrícula y es por eso que Carina Lagleyze y su familia tomaron la decisión de “rescatarla del olvido”. La idea surgió en 2011 cuando estaba de paseo por el paraje con su madre, que vivió en el lugar al igual que su abuelo y bisabuelo.

Se le presentó un proyecto al Consejo Escolar y en un primer momento se pensó en reabrir el establecimiento aunque les comunicaron que eso era imposible. Entonces, comenzaron con el proyecto del museo. “Más de uno señalaba que era una locura pero dio sus frutos y acá estamos desde el año 2011. Fuimos aprobados por el Ministerio de Educación”, aseguró Lagleyze a LU 24.

El predio cuenta con dos hectáreas y tiene una huerta orgánica, una chacra y una vivienda familiar. “Formamos una comisión, tenemos un grupo de ex docentes, ex vecinos y ex jugadores de fútbol. No dependemos de la Municipalidad somos un ente privado, la entrada es libre y gratuita”, comentó.

“Con mi marido y mis hijas hemos decidido vivir en este lugar. No solamente damos la oportunidad a los visitantes de poder hacer un recorrido por lo que es el Museo sino que estamos ofreciendo picadas artesanales con productos elaborados por nosotros. También tenemos venta de quesos, dulce de leche, manteca”. Asimismo, funciona una granja didáctica y crían animales.

“Por la pandemia hemos decidido dar un poquito más de movida al paraje y somos parte del libro “Desconocida Buenos Aires”, del escritor Leandro Vesco, que trabaja para el diario La Nación”, agregó.

El espacio se convirtió en un destino de turismo rural y actualmente funciona con la aplicación de los protocolos vigentes.

Volver