La Pampa: Fuerte granizada y viento intenso en la madrugada causó estragos

20 septiembre, 2025 0

Una intensa tormenta se desató en la madrugada de este sábado en la ciudad de Santa Rosa y otras áreas de la provincia de La Pampa, causando sorpresa entre los habitantes por el tamaño del granizo caído que se depositó en bloques que tomaban altura a medida que caía la pedrada.

El fenómeno meteorológico se registró con mayor fuerza alrededor de las 5:30, del sábado, cuando a un fuerte chaparrón se le sumó la caída de piedras de gran tamaño.

Fue tal la acumulación del granizo que, según indicaron medios de la capital pampeana, se formó una “alfombra” de unos 50 cm. de altura, que impidió la transitabilidad vehicular por varias horas, ya que no se derritió rápidamente.

Hubo intensos vientos también que afectaron a la localidad de Toay, destruyendo incluso las carpas de los boxes del circuito que se preparaba para una nueva jornada automovilística.

Según informaron fuentes locales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas de nivel naranja y amarillo que abarcaban distintos departamentos de La Pampa.

