La pandemia impedirá que este año haya Festivales Criollos, según Mario Ezcurdia

19 agosto, 2020 Leido: 63

Peligra la realización de Festivales Criollos debido a la pandemia de coronavirus por la que nos encontramos atravesando. Al respecto se consultó al reconocido animador de centenares de jineteadas, Mario Ezcurdia, quien aseguró que es muy difícil que se haga un espectáculo en el 2020.



“Vamos a hacer los últimos que nos van habilitar porque los festivales son muy rústicos, no tenemos una tribuna donde pueda haber separación, donde pueda haber un protocolo en la cual podamos colaborar”, expresó a través de nuestra emisora y agregó: “Creo que ya tenemos perdido este año”.

También se refirió a la posibilidad de que haya espectáculos durante el mes de noviembre, pero lo descarta al indicar que los científicos estiman que la vacuna contra el coronavirus salga dentro de un año. “Estamos muy lejos, por lo menos en el año 2020 de que se haga un espectáculo. Roguemos que con suerte el año que viene se pueda realizar algo”.

Por otro lado criticó que “en el tradicionalismo está faltando organización, somos todos muy dispar y eso a la larga no nos va a beneficiar para anda”.

Jineteadas virtuales

Como otros tantos rubros y actividades, las jineteadas lograron reconvertirse a un formato virtual en esta época de pandemia. Es así que ya se realizaron en Tandil y la zona, cumpliendo y respetando siempre los protocolos sanitarios vigentes.

Para Mario Ezcurdia “eso está un poco afuera de lo que tiene que ser realmente, se está haciendo un poco a escondida. Creo que hubo un procedimiento en algún lado. Es algo que no entiendo mucho. No lo apoyo a mi manera de ser porque se están haciendo sin seguro, cuando se hace una jineteada te exigen un montón de cosas. Creo que se hacen clandestinamente”.

