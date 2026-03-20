(audio) La Parroquia de Luján anunció diversas actividades y proyectos

20 marzo, 2026 16

El sacerdote Mauro Grosso, acompañado por feligreses pertenecientes a la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, en rueda de prensa, se refirieron a las diferentes actividades y proyectos que se han puesto en marcha desde su asunción.

Cáritas Luján

El director de Cáritas Luján, Gabriel Ascaneo inicialmente describió que “intentamos acompañar a personas que están por situaciones difíciles, no solamente con cosas materiales, sino asumiendo un acompañamiento espiritual, también a la salud, hacia las familias más vulnerables, que han perdido su trabajo, familias numerosas que necesitan esa ayuda. Estamos en avenida Alem 1250 y los viernes a partir de las 16:00 estamos para que la gente se acerque y poder escucharlos para evaluar lo que ellos necesitan, y los martes y jueves también se pueden acercar”.

En otro aspecto se refirieron a la campaña de donaciones de zapatillas para niños, solicitando a quienes puedan acercarlas, hacerlo los martes y jueves de 13.30 a 16 y los viernes de 14.30 a 16 en la sede.

Catecismo

Mariana Medina, en tanto, se refirió a las clases de catequesis tanto de comunión como para confirmación: para los niños los horarios son los miércoles a las 14 y a las 17:30 en el salón María Larsen y en el barrio Benito Machado en la capilla los sábados a las 10:30. Estamos trabajando fuerte en eso, somos un grupo grande, con varias catequistas, y aquellos que quieran contactarse hacerlo a los teléfonos 40-9974, 417930, 407100, 447130.

Bonos para la compra de los bancos y sorteo de Pascuas

Sol Ferrelli en tanto anunció la campaña que están realizando “para equipar los bancos para el nuevo Templo, con un bono cuyo valor es de 400 mil pesos de contado o en 10 cuotas de 40 mil pesos, la idea es llegar a fin de año con los primeros 30 bancos y quienes quieran adquirirlo pueden acercarse a la secretaría parroquial de martes a sábados de 9 a 12, y también tenemos a la venta un sorteo de huevo de Pascuas que sale 2000 pesos para afrontar gastos de luz y de gas”.

Semana Santa

Mauro dio a conocer los diferentes horarios de misas para la Semana Santa, con distintas celebraciones, el sábado 28 de Marzo la primera Misa de Ramos y el domingo 29 dos misas a las 10 y las 17:45, “ vamos a comenzar un ratito antes más temprano ya que vamos a comenzar un ratito antes concentrando en la Estatua de la Libertad donde haremos la bendición de Ramos ahí y venimos en procesión al Templo”, dijo.

Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor, a las 19:00 y luego Adoración al Santísimo con distintos turnos por la noche.

Viernes Santo: Celebración de la Pasión, a las 7:30 y luego a las 17:30 un Vía Crucis que comenzará en la Plaza Islas Malvinas y recorrerá las diferentes estaciones por el barrio.

Sábado Santo: Adoración al Santísimo de 8 a 12 y luego a las 10:00 se rezará el Santo Rosario, y a las 19 comienza la Vigilia Pascual.

Domingo de Pascua: Misas a las 10 y a las 18 , esta última Misa de los Niños.

Grupo Scout

Finalmente, el sacerdote se refirió a las actividades del Grupo Scout Espíritu Joven, los días sábados de 15 a 18 y tiene un rango de edades de 6 a 21 años, convocando a los interesados a sumarse.

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