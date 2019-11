La particular historia del mayordomo de la Casa Rosada que atendió a todos los presidentes: de Lanusse a Mauricio Macri

Quien fuera el mayordomo en Casa Rosada por más de 48 años, Carlos Gómez, compartió esta mañana parte de sus recuerdos con BUS 24, haciendo un reconto breve de solo algunas de sus tantas anécdotas, mientras prestó sus servicios en presidencia desde el General Lanusse hasta Mauricio Macri.

“Siempre tuve una buena relación con todos, porque siempre me dedique a trabajar y a no meterme en cosas que no me incumben. Empecé a los 28 años como mayordomo aquí. Fue por pura casualidad, a partir del contacto de un amigo con Casa de Gobierno. Mi función fue atender a los presidentes desde las 6 de la mañana hasta las 17 horas. Servir el desayuno, el almuerzo, la merienda, o algún otro evento especial como en la visita de presidentes invitados. La mayoría de los presidentes pedían cosas normales”, indicó.

Derribó varios mitos acerca de cualidades o gustos de los primeros mandatarios e hizo hincapié en de la relación especial que mantenía con el ex presidente Carlos Saúl Menem con quien compartía además su gusto por el golf.

Sobre Cristina Fernández, mencionó que “la atendíamos muy poco. Casi siempre estaba en Olivos y la atendíamos solo en los despachos donde hacía las reuniones. Al principio tomaba un té y después agua, nada distinto”, detalló al tiempo que recordó que a Néstor Kirchner “le teníamos que levar la botella de agua cerrada. El mismo la tenía que abrir y tomaba del pico”.

“Ya no extraño estar ahí”, dijo luego de haberse jubilado recientemente. “Hoy soy profesor de golf y doy clases, disfruto de mi tiempo libre ”.