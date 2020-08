La pasión de “Tito” Otero en el Día del Peluquero

Todos los 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero. En Argentina, la fecha se remite al año 1877, pero a nivel mundial, la fecha se destaca hace más de 700 años.

Oscar “Tito” Otero lleva 49 años de profesión, algo que sigue realizando día a día y el describe como una pasión.

En diálogo con LU 24, relató sus inicios en este rubro, comentando que “era monaguillo, el cura Broilo me permitió ir a los Ranchos de Luján cuando se enseñaba herrería, carpintería y peluquería. El señor Sarquis era el que enseñaba y fue el que me dio el placer de decir esta magia de tus manos son de una tijera y un peine”.

“En el año 1972 volví a Tres Arroyos después del a Colimba y en el año 1973 abrí la primera peluquería. Tras esto enseñé un año entero en los Ranchos de Luján y han salido reconocidos peluqueros hoy en día”, explicó, agregando además que “actualmente uno sigue perfeccionándose, gracias a las escuelas grandes porque hoy tenemos grandes maestros, me sorprende trabajar a través de una pantalla, la tecnología a veces supera pero tenemos que estar al día”.

“Tito” se refirió a este día tan especial y comentó que “he recibido muchos llamados en este día, es lo que uno ha sembrado, estoy muy feliz y contento. Es un día muy especial y siento una gran pasión por esto”.

La peluquería es algo de familia para los Otero, “yo tuve una hermana que era peluquera, mi hijo Andrés es un gran profesional y artesano de la tijera, también tengo al más chico, Ulises, que está empezando con tijera y peine”, comentó “Tito”.

“Cuando yo era peluquero de hombres, iban mujeres a cortarse el pelo. Yo les cortaba el pelo en ese momento, hoy viene una mujer con el pelo largo y no les quiero cortar, quiero que lo tengan más largo todavía”, explicó, agregando que “hoy el peluquero tiene que ser estilista y técnico y tiene que respetar lo que quiere la otra persona, esa persona es la que habla de vos, como puede hablar mal, puede hablar bien. Yo mimo a todos mis clientes, hay que cuidarlos”.

“En este salón estamos trabajando con todos los servicios y todo lo que tenemos que tener para satisfacer al cliente”, sostuvo.

Actualmente, la Peluquería Otero funciona en el local de Av. Belgrano 535, el teléfono es 427339.

