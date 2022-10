La pasión por la odontología de la familia Botas-Bulacio

3 octubre, 2022

Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo. Evelyn Bulacio, junto a su esposo Bruno Botas, tiene su consultorio en instalaciones de Policoop (Pringles 221).

En diálogo con LU 24 contó que comenzó a ejercer tras graduarse en 2016 en la Universidad Nacional de La Plata. “En Tres Arroyos estamos desde febrero de 2021, con Bruno compartimos la misma pasión”, afirmó al tiempo que indicó que su cuñada Brenda también es odontóloga.

“Mi mamá siempre me dice que de chica me gustaba arreglar dientes, cuando iba al odontólogo me daba intriga el instrumental, me gustaba ver, no me daba miedo, entonces creo que de alguna manera estaba ligada a la profesión”, comentó.

Sobre si la gente acude al dentista, dijo que “hay un poco de temor, por malas experiencias, y recurre cuando ya está en una última instancia, con mucho dolor, y el tratamiento se limita un poco”. No obstante, aclaró que “en estos último tiempos, sobre todo en pacientes pediátricos, hay un poco más de conciencia ya que desde muchas instituciones obligan a tener el certificado bucodental. Se ha cambiado la metodología de prevención: es el tratamiento más rápido, económico y que no duele”.

Finalmente, refirió que “ha crecido muchísimo el tema de la estética, lo que más nos piden son blanqueamientos y carillas”.

El origen de la fecha

El día de la odontología tiene su origen el 3 de octubre de 1917, cuando odontólogos de distintos países de Latinoamérica se reunieron en Santiago de Chile para compartir y debatir algunos aspectos de su profesión. Entre los objetivos de este Congreso estuvo fundar la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), organización que les posibilitaría monitorear y compartir los avances científicos.

En 1925, casi una década después, en el segundo Congreso de FOLA realizado en la ciudad de Buenos Aires, el delegado argentino, el doctor Raúl Loustalán, fue quien propuso que el 3 de octubre sea el día oficial para celebrar el día de la odontología latinoamericana. Así nació el Día del Odontólogo.

Los países que celebran el Día del Odontólogo en esta fecha son Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

