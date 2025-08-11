La patinadora de Olimpo Evelyn Duca participará de Torneo Nacional

11 agosto, 2025 1

Desde la subcomisión de Patín de Olimpo informaron que la deportista Evelyn Duca participará del Nacional Absoluto del 22 al 31 de agosto, instancia que se disputará en la provincia de San Juan, luego de haber obtenido la clasificación en el Nacional Apertura y vuelto a clasificar en el Nacional Clausura, por tal motivo se encuentra entrenando para obtener los mejores resultados.

Duca no solo competirá a nivel nacional, si no también lo hará a nivel internacional ya que clasificó para el Open Mundial de Figuras Obligatorias en el mes de septiembre en la ciudad de Buenos Aires.

Son dos torneos muy importantes y de altos costos, por ese motivo está en búsqueda de sponsor, quienes deseen ayudarla pueden contactar con ella a través de sus redes sociales. Instagram @eveduca18, Facebook Evelyn Duca.

Volver