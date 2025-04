La Patriada: “No hay democracia posible con hambre, ni libertad real con precarización”

30 abril, 2025 0

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, el movimiento ciudadano La Patriada, a través de un comunicado, advirtió que “no hay democracia posible con hambre, ni libertad real con precarización”.

Asimismo, expresó que “el gobierno nacional de Javier Milei ha dejado en claro su desprecio por las mayorías trabajadoras: ajusta sobre los que menos tienen, destruye políticas públicas, y flexibiliza las laborales con absoluta impunidad, siguiendo recetas impuestas por el FMI”.

“Es un dato que 8 de cada 10 despidos en el sector público nacional ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. Miles de trabajadoras y trabajadores quedaron fuera del Estado, muchos de ellos dedicados a tareas sociales, educativas y de salud en barrios populares”, remarcó.

El comunicado

Como movimiento ciudadano La Patriada, de la ciudad de Tres Arroyos, que trabaja en pos de dar una batalla cultural y visibilizar los derechos fundamentales de las personas, tenemos en este día un compromiso asumido para visibilizar la situación de los trabajadores y trabajadoras.

El Día Internacional de los Trabajadores, se instaura en 1889 por el Congreso Obrero socialista, de la segunda Internacional celebrada en París, en homenaje a los mártires de Chicago quienes fueron ejecutados en EEUU por participar en las luchas por la jornada laboral de 8 horas.

Este primero de mayo de 2025 nos encuentra atravesando una ofensiva cruel y feroz contra el mundo del trabajo. La precarización avanza sin freno, los despidos se multiplican y el Estado —en lugar de ser garante de derechos— es desmantelado desde adentro, para garantizar una política económica de transferencia de recursos desde los sectores más desfavorecidos a los grandes capitales.

El gobierno nacional de Javier Milei ha dejado en claro su desprecio por las mayorías trabajadoras: ajusta sobre los que menos tienen, destruye políticas públicas, y flexibiliza políticas laborales con absoluta impunidad, siguiendo recetas impuestas por el FMI. Los créditos que se contraen nos endeudan por dos generaciones más y son utilizados para la timba financiera y no para financiar trabajo, producción industrial, obra pública, salud y educación. En paralelo, desde los discursos instalados por los medios, se impone una cultura del individualismo extremo que glorifica la precariedad como si fuera una virtud emprendedora. Es imprescindible volver a pensar el trabajo en relación a un estado que garantiza y protege sus derechos.

Es un dato que 8 de cada 10 despidos en el sector público nacional ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof. Miles de trabajadoras y trabajadores quedaron fuera del Estado, muchos de ellos dedicados a tareas sociales, educativas y de salud en barrios populares.

Por esto:

Decimos basta a salarios de hambre que no cubren el costo real de la canasta básica, especialmente alimentos y medicamentos.

Basta al trabajo informal, con la pérdida de miles de puestos de trabajo, especialmente en el sector público.

Basta a la represión de los jubilados que reclaman por una jubilación digna.

Basta a los recortes en áreas primordiales del estado como ciencia y tecnología, educación, y salud.

Basta a la suspensión de entrega de alimentos en los comedores comunitarios.

Rechazamos la derogación de la moratoria que posibilitaba la jubilación a las mujeres que sin haber recibido los aportes correspondientes podían percibir el beneficio jubilatorio.

Basta a las mentiras de este gobierno acerca de la inflación, del cepo y de sus consecuencias, en especial el repique de la inflación.

Basta del relato oficial que intenta dividirnos: entre estatales y privados, entre planificadores y laburantes, entre “ñoquis” y emprendedores. Afirmamos que somos una sola clase trabajadora, precarizada, despedida, explotada. No hay grieta cuando se trata de ajustar. Hay unidad en la precarización.

En este contexto de recesión con inflación, buena parte de los trabajadores se encuentran sin derechos laborales, sin obra social, sin jubilación ni cobertura alguna.

Este 1° de mayo debe servir para conmemorar, pero sobre todo para organizarnos, para resistir este modelo económico de hambre y pérdida de soberanía.

No alcanza con mirar al pasado: hay que construir futuro con dignidad. Rechazar los despidos, exigir la reincorporación de cada trabajador desplazado, defender un Estado que esté al servicio de su pueblo, y pelear por una juventud con derechos, no condenada a la explotación “freelance” del siglo XXI.

Porque no hay democracia posible con hambre, ni libertad real con precarización.

