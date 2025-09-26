La pediatra Florencia Fosque invita a derribar mitos en el embarazo

El 18 de octubre, en el Museo Mulazzi, la médica pediatra Florencia Fosque brindará una charla abierta y gratuita a familias o madres que estén transitando distintas etapas de un embarazo, para, según dijo a LU 24, “compartir algunos tips y derribar algunos mitos”.

La propuesta, invita a las familias con recién nacidos y a embarazadas con sus parejas, a un espacio de diálogo y aprendizaje; evacuar dudas sobre esta etapa tan importante en la vida familiar.

Con el objetivo de una óptima organización de la charla, los interesados pueden inscribirse al WhatsApp 2983 504009.

“Los pediatras estamos muy comprometidos con la salud de los chicos y es importante hablar durante el embarazo, y es muy importante que los papás impactemos en la vida de los chicos”, sostuvo la médica.

“La propuesta es abierta, gratuita y tendremos un espacio para que yo les de algunos tips y derribar algunos mitos; hay mucha presión por parte de las mamás y los papás, por lo que es importante que la información sea sencilla pero que esté basada en la evidencia, porque los pediatras nos hemos formado para esto y continuamos formándonos”, relató.

“Cuando hablamos de las niñeces y de adolescencias hay recomendaciones generales, pero hay alguna que los papás deben conocer, aún antes que nazcan los bebés: cada uno tiene su rol, pero hay tareas muy importantes que deben ser acompañadas como equipo, de eso vamos a hablar, pueden venir también las abuelas porque quieren ver qué cosas han cambiado”, explicó.

“Este es para mí todo un desafío porque he convocado a quienes no son mis pacientes, pero es importante que tengan el conocimiento para tomar decisiones, los espero para compartir las ideas, esto no es práctica, sino que es el punto de vista del pediatra y complementa a quienes estén haciendo un curso; hay muchos cambios que es interesante poder compartirlos”, concluyó.

