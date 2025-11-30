La peña de Estudiantes de La Plata en Tres Arroyos respaldó la protesta del plantel en Rosario

30 noviembre, 2025 0

En medio de la tensión creciente entre la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno nacional —un conflicto que ganó volumen tras la discusión por la incorporación de Sociedades Anónimas Deportivas—, un episodio ocurrido en Rosario, el domingo pasado, volvió a encender el debate. Durante el ingreso al campo de juego, los futbolistas de Estudiantes de La Plata se dieron vuelta y le dieron la espalda a Rosario Central en un pasillo generado por el hecho de que el elenco rosarino se había “consagrado” Campeón de Liga, un gesto que rápidamente recorrió el país.

Para conocer la mirada del hincha pincharrata, LU24 conversó con Horacio Ramón, presidente de la peña de Estudiantes de La Plata en Tres Arroyos.

Apenas comenzó la entrevista, Ramón fue contundente: “El hincha de Estudiantes apoya unánimemente a Juan Sebastián Verón con la medida que tomó. El pasillo no se lo hicieron a Rosario Central, se lo hicieron a la dirigencia de la AFA”.

Según explicó, el trasfondo del conflicto se remonta al debate por las SAD impulsado por el Gobierno nacional, una idea que Estudiantes y Talleres de Córdoba apoyaron públicamente y que —dice Ramón— generó fricciones con Claudio “Chiqui” Tapia. “Ahí empezó todo. Tapia le tomó pica a Estudiantes y lo tiene en la mira. Se nota en los resultados y en los arbitrajes que nos han tirado en contra”, sostuvo.

Ramón también apuntó contra ciertos manejos dentro de la AFA y mencionó específicamente al dirigente Pablo Toviggino: “Está siempre en las redes criticando a Verón y tirando chicanas. Esto fue una represalia hacia ellos, no contra Central”. Incluso relató que, antes del ingreso al campo, varios jugadores de Estudiantes hablaron con sus pares rosarinos para explicarles que el gesto no era personal.

El dirigente peñero describió con dureza la sensación del hincha común: viajes largos, cuotas al día, sacrificio económico y frustración ante fallos arbitrales que consideran perjudiciales. “Duele mucho. Te da impotencia. Hoy con la televisión no pueden ocultar nada y se nota que esta gente tiene una maldad terrible con Estudiantes”, expresó.

Sin embargo, destacó que el equipo tuvo buenos rendimientos recientes y que los arbitrajes comenzaron a mostrar otra actitud: “Creo que ahora se van a cuidar. El hincha está apoyando a Estudiantes a muerte”, afirmó.

Ramón también señaló que Verón no está solo en su postura: “Muchos dirigentes lo apoyan en privado, pero nadie da la cara porque le tienen miedo a Tapia. Y en las redes ves que hinchas de Boca, de River e incluso de Rosario también lo bancan. Hasta en los recitales cantan contra Tapia”.

Sobre el final, dejó en claro el mensaje que querían transmitir: “El apoyo a Verón y a su comisión directiva es irrestricto. Vamos a acompañar todas las decisiones que tome porque es un tipo honesto al lado de los dirigentes que tiene la AFA”.

Ramón cerró agradeciendo el espacio y reafirmando que la postura del hincha pincharrata es firme y unánime.

Volver