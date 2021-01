La peor nevada de los últimos 60 años en España (Videos)

El España está atravesando una de las peores nevadas de los últimos 60 años, se registraron temperaturas menores a 0 grados y acumulación de nieve de hasta 6 metros de altura. Quien reside allí, Maribel Rábano Ballesteros, desde la capital española comentó a LU 24: “Ahora mismo hay un sensación térmica de 3 o 4 grados bajo 0. Para la próxima semana se espera a que lleguemos a unos 12 bajo cero aquí en Madrid, hace 60 o 70 años no sé producía una nevada de estas características”.



“Empezó a nevar el jueves, ahora continua. Hay peligros porque con la cantidad de nieve que se acumula sobre los arboles temen que puedan llegar a caerse. Esta noche va a continuar con nieve pero a partir del domingo se esperan temperaturas muy bajas, el problema es el hielo que se acumula, puede producir caídas y complicaciones en la ciudad”, agregó.

Debido al actual panorama climático se suspendieron los medios de transporte públicos terrestres y aéreos, no así los subtes. “En general está toda España con temperaturas muy bajas”, aseguró Ballesteros.

Para finalizar dijo es un “muy bonito el paisaje pero muy complicado, no hay prácticamente comercios abiertos”.

Acompañamos esta nota también con un video registrado por Carolina Grande, quien vive en Madrid y es oriunda de Oriente, y también fotos de Pedro Serrano de Madrid, y de la localidad de Navacerrada.

