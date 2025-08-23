“La Percha Vacía”, mercado de pulgas en la Biblioteca Sarmiento (audio)
La Biblioteca Sarmiento, institución pionera en los mercados de pulgas, este sábado vuelve a realizar su tradicional propuesta de 10 a 12:30 y de 15 a 20 horas.
En el salón principal de Av. Moreno 334 habrá a la venta diferentes artículos de ropa, calzado, calefactor, sillas, heladera, adornos y libros usados.
“Perla” Villanueva, presidenta de la entidad, destacó por LU 24 los precios bajos e indicó que este mercado se inspira en el escrito de Clara Coria, psicóloga que participó en ferias del libro de la Biblioteca Sarmiento, llamado “La Percha Vacía”; sucede con la ropa que uno no usa que estropea la que realmente es útil y eso es lo que pedimos dejar lugar a lo útil.
Se aceptan trasferencias por billeteras virtuales y tarjetas de crédito.