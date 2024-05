La Perla, desde hace siete años con nuevos dueños y la calidad de siempre

1 mayo, 2024

Este 1 de mayo se cumplen siete años que la tradicional confitería La Perla cuenta con nuevos propietarios: las familias Balda y Etcheto.

En diálogo con LU 24 Juan José Etcheto recordó el traspaso concretado en 2017 y dijo: “fecha emblemática si las hay para el trabajo, fueron coincidiendo los tiempos y se dio para hacerlo en ese momento. Incluso mayo es un mes característico para La Perla porque en 1976 se inauguraron las fantásticas instalaciones que hizo don Francisco Arévalo”.

“Ser comerciante o empresario en estos tiempos no es nada fácil. Si bien conocemos algo del rubro, nos insertamos en un mundo diferente y cuando nos estábamos acomodando apareció la pandemia; después nos agarraron los altos índices inflacionarios. Esto es un día a día en forma permanente que se lleva adelante con el esfuerzo y trabajo de los que estamos dirigiendo, el personal, los proveedores que siempre nos acompañan y, fundamentalmente, los clientes que siguen respetando la tradición y reconocen la calidad de nuestros productos que es innegociable”, afirmó.

En tanto, sostuvo que “en los últimos dos años hubo una sensible baja de rentabilidad y nos adecuamos para que toda la gente pudiera llegar a acceder. En ese aspecto, creo que la pandemia nos ayudó bastante porque llegamos a clientes que antes no podíamos porque nos veían como un mito y se animaron a pedir telefónicamente. También colaboró el incremento sustancial de los medios de pago como el QR o transferencias”.

“Más allá que el contexto económico de la Argentina no ha ayudado en este último tiempo, no nos podemos quejar y seguimos buscando alternativas: la opción de tomar las riendas de la cafetería fue una decisión casi necesaria luego de frustradas dos concesiones porque también impacta en el negocio de la confitería y en el salón de eventos hubo que hacer una inversión bastante importante para poder llevarlo a sus orígenes, respetar la tradición de lo que era y por suerte está teniendo una actividad más que importante”, aseguró.

También destacó la experiencia de los maestros reposteros que, entre otras delicias, elaboran las icónicas masitas: “es una pastelería francesa muy artesanal que a veces se diluye porque lleva mucho tiempo el armado de algunas, sobre todo las más chiquitas, aunque eso tampoco se negocia. Creo que en la provincia de Buenos Aires no hay muchos lugares que las hagan y te lo reconoce mucha gente que viene de afuera”.

Finalmente, Etcheto valoró el apoyo incondicional de las familias y saludó a todos los trabajadores en su día.

