La Perla se reinventa: Ofrece servicio de café, take away, viandas semanales y mucho más

14 julio, 2020 Leido: 5

El responsable de confitería La Perla, Juan José Etcheto, destacó la posibilidad de trabajar luego de haberse habilitado la actividad en el rubro de la gastronomía y remarcó que la atención al público se brinda con todos los protocolos requeridos para brindarles seguridad tanto a los clientes como al personal.

“Está abierto el café y estamos contentos con esta posibilidad que tenemos los comercios gastronómicos de poder trabajar de esta manera con los protocolos y cuidados que son necesarios, cuidando a los clientes y al personal, para que en estos días fríos se pueda degustar de un rico café, unas masitas y la disponibilidad del take away que está funcionando muy bien”, indicó.

Etcheto también anticipó que se está generando para el mediodía y por pedido viandas semanales a precios razonables. “Es adaptarse a las circunstancias. Se suma que se trabaja de corrido y permite que los empleados y dueños para no regresar a la casa o cerrar un rato, puedan disponer de las viandas con la calidad de La Perla o venir a nuestro resto-bar”, sostuvo.

Volver