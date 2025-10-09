La Perseverancia celebra su 120° aniversario (video)

9 octubre, 2025 0

La Perseverancia Seguros arribó este jueves a los 120 años. Para celebrar la fecha, una caravana recorre el país y hoy llegó a la ciudad. Además, en horas de la mañana se tomó una fotografía con autoridades y personal frente a la puerta de Casa Central, ubicada en Colón y Betolaza.

Fundada el 9 de octubre de 1905 por un grupo de emprendedores visionarios de Tres Arroyos, ha evolucionado continuamente, ofreciendo una amplia gama de productos que cubren las diversas necesidades de sus asegurados en todo el país.

Desde LU 24 saludamos a La Perseverancia, señera compañía que ha demostrado su capacidad de adaptación, crecimiento y solidez en estos 120 años de trayectoria.

Volver