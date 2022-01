La Perseverancia lanzó un servicio propio de asistencia vehicular en las playas (video)

La Perseverancia lanzó este verano su propio servicio de asistencia vehicular, que permite a sus asegurados contar con una respuesta inmediata en las rutas del corredor costero Tres Arroyos, Claromecó, Reta y Orense.

Según indicó el gerente José García, “desde hace años el mercado asegurador debate qué hacer con este servicio, que habitualmente se terceriza, no se controla y es un problema por la mala calidad de sus prestaciones. Y se trata de un servicio muy valorizado, para muchos usuarios imprescindible e inseparable del seguro, entonces por comodidad y precio se suele tener la cobertura y la asistencia mecánica todo junto”.

Hoy además la pandemia genera como inconveniente que a bordo de una grúa no pueden viajar los ocupantes del vehículo, entonces hay que coordinar dos servicios: una grúa para el auto y un remis para sus ocupantes. “Además las tarifas que se pagan no son rentables para los propietarios de las grúas, que reclaman cambios, y en medio de este panorama nos encontramos las aseguradoras prestando un servicio que no es objeto de nuestro negocio y que, cuando funciona mal, los genera inconvenientes con los asegurados. Pero en La Perseverancia hemos decidido crear este servicio diferencial para Tres Arroyos, Claromecó, Reta y Orense, con un remolque propio que está visible frente al Reloj en Claromecó, y también en Reta y Orense, hay operadores en Tres Arroyos coordinando los servicios y dos líneas telefónicas directas para solicitar la atención: 380000 y 383333”, describió García.

El gerente de La Perseverancia destacó que se trata de un servicio diferencial para los asegurados, que “tratará de estar en el menor tiempo posible al lado de ellos, para asistirlos. Y si bien es una propuesta pensada para los tresarroyenses, si hay asegurados de La Perseverancia de Neuquén, por ejemplo, veraneando en nuestra costa, buscaremos cómo ayudarlos”.

