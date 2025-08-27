La Perseverancia Seguros celebrará sus 120 años con actividades culturales y educativas

La Perseverancia Seguros, una de las firmas más emblemáticas de Tres Arroyos, se prepara para celebrar sus 120 años de trayectoria con una serie de propuestas que combinan historia, cultura y compromiso social. Para ello, LU 24 dialogó con Jorge Castiñeira, presidente de la compañía, para saber más sobre los festejos.

En sus primeras palabras, expresó su orgullo por encabezar una aseguradora centenaria: “Es un continuo desafío transitar 120 años en un país tan cambiante como la Argentina, pero también un orgullo formar parte de este proceso desde hace más de cuatro décadas”.

El directivo destacó que, pese a las dificultades económicas, los asegurados mantienen la necesidad de estar cubiertos: “No se observa una gran morosidad, aunque sí ajustes en las coberturas. La gente siempre busca proteger lo que más riesgo tiene, sobre todo el vehículo automotor”.

Como parte de los festejos, la compañía lanzó un concurso fotográfico abierto a toda la comunidad, organizado junto al Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA). Las imágenes podrán capturar tanto el interior como el exterior del histórico edificio de la aseguradora, y habrá importantes premios: $500.000 para el primer puesto, $300.000 para el segundo, además de menciones especiales con becas en fotografía.

Las mejores 40 fotografías serán exhibidas en formato digital en el MUBATA a partir de mediados de octubre.

Además, La Perseverancia viene desarrollando acciones conjuntas con la Municipalidad, entre ellas concursos de educación vial para escuelas primarias y secundarias, y una charla sobre seguridad vial destinada a instituciones y empresas de transporte, que se realizará en el Teatro Municipal.

Finalmente, Castiñeira subrayó la puesta en valor del reloj monumental del edificio, símbolo histórico desde 1950: “Queríamos que vuelva a ser un emblema para todos los transeúntes que pasan por esa esquina tan representativa de Tres Arroyos”.

En octubre con la llegada a sus 120 años de historia, La Perseverancia Seguros reafirma su identidad local y su proyección nacional, celebrando el pasado y mirando al futuro junto a la comunidad.

