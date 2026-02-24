La Perseverancia Seguros: Como actuar ante las probabilidades de lluvia típicas de la época

Desde La Perseverancia Seguros, presentaron sus recomendaciones y que hacer luego de las altas temperaturas y la humedad que generan las condiciones ideales para tormentas breves pero intensas, con abundantes precipitaciones, actividad eléctrica y fuertes vientos, qué medidas debemos tomar para reducir riesgos y daños.

Por otro lado, durante los meses de altas temperaturas, las tormentas de verano se convierten en un fenómeno habitual. Son hechos aislados, de rápido crecimiento y disipación, que suelen durar entre 30 minutos y una hora, y que traen lluvias abundantes en períodos cortos, ráfagas de viento intensas, fuerte actividad eléctrica, y en algunos casos, hasta caída de granizo.

Comunes para esta época del año, porque reúnen todas las condiciones ideales para su formación:

Altas temperaturas

Gran porcentaje de humedad

Inestabilidad atmosférica

Recomendaciones:

Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

No resguardarse bajo árboles.

Desconectar equipos electrónicos sensibles.

Mantenerse informado a través de fuentes meteorológicas confiables.

Buscar refugio seguro hasta que la tormenta se disipe.

“A pesar de ser breves, pueden resultar intensas y potencialmente peligrosas, además de que resulta muy difícil pronosticarlas con anticipación” explicó José García, miembro de la alta gerencia de La Perseverancia Seguros, “por lo que es importante contar con las pólizas adecuadas y estar cubiertos frente a los destrozos y daños materiales que pueden traer”, agregó.

En este sentido, la compañía líder en el mercado, que cuenta con más de 120 años de trayectoria, ofrece un abanico de productos para personas y comercios e industria. Entre ellos, se destacan: seguro para auto, flota, moto, pick ups comerciales, camiones, hogar, food truck, casa rodante, transporte de bienes, entre otros. Para conocer las distintas pólizas que ofrecen desde La Perseverancia Seguros, se puede visitar la sección “Productos”, en la página web de la compañía.

Acerca de La Perseverancia Seguros

A principios del siglo pasado, en la ciudad de Tres Arroyos, al sudeste de la Provincia de Buenos Aires, nació La Perseverancia Seguros S.A., fruto del sueño de un grupo de emprendedores con un objetivo en común: poder brindar tranquilidad a su gente, resguardando y dando garantías a su patrimonio. Hoy, a más de 100 años de recorrer el camino, sigue siendo fiel a su principio, la satisfacción del cliente; manteniendo una política de expansión sumando todos los esfuerzos con el objetivo de brindar un servicio de calidad a productores, asegurados y terceros para ofrecerles el respaldo y atención que se merecen. Actualmente la Compañía cuenta con representaciones en todo el país, operando en todas las coberturas, ofreciendo una amplia variedad de productos para satisfacer adecuadamente las necesidades de los clientes en materia de seguros.

