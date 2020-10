La Perseverancia Seguros festeja sus 115 años con cuatro conferencias virtuales

8 octubre, 2020 Leido: 169



Se realizó este jueves, la primera de las cuatro conferencias virtuales que durante todo octubre se desarrollarán con motivo de los 115 años de vida de La Perseverancia Seguros, compañía que fue fundada como La Perseverancia del Sur, el 9 de octubre del año 1905.

El ciclo, denominado “El valor de la Perseverancia”, tendrá su continuidad los jueves de este mes, desde la hora 18:00.

El primer encuentro se dio con la presencia virtual del rugbier Agustín Pichot, referente del deporte nacional, quien disertó sobre “Historia de amor y Perseverancia”.



Castiñeira: “Vamos a compartir una fiesta distinta este año”

De manera previa, y a modo de presentación del ciclo, el presidente de la compañía, Jorge Castiñeira, al iniciar la conexión virtual, agradeció la presencia “a la gente que nos está acompañando en este ciclo de conferencias, vamos a compartir una fiesta distinta este año y. gracias a la tecnología, lo vamos a desarrollarlo”.

“Es importante destacar la fecha que cumple La Perseverancia, porque en nuestro mercado asegurador somos pocas aseguradoras que permanecemos en pie, a pesar de los avatares que ha pasado nuestro país. Muchos años transcurrieron desde que comenzó la compañía, en eso años incipientes los fundadores fueron forjando una trayectoria y este trayecto permitió consolidar a La Perseverancia, a través de 115 años donde predominó el trabajo y el esfuerzo permanente, y dar el nombre a nuestra compañía en el orden local, provincial y nacional, en busca de satisfacer a nuestros asegurados generando las condiciones de estabilidad, garantía y seguridad”, sostuvo.

“La Perseverancia siempre acompañó y hoy más que nunca lo está haciendo, el crecimiento del país y siempre estuvo al lado del trabajador, del profesional, de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores independientes, factores que han sido el impulso económico del país”, dijo.

“Los pilares en que se fundó La Perseverancia fueron la constancia, la honestidad y el diálogo personalizado con toda la cadena de productores y asegurados, sumándose a esto una férrea y sólida conducción para el manejo de la administración y siempre tratando de tomar las decisiones más adecuadas en cada momento que tuvimos que vivir, esto nos permitió recorrer un largo camino”, resaltó.

“Si recordamos al filósofo chino Lao Tsé, quien dijo un viaje de mil millas comienza con un primer paso, y ese fue el que se inició un 9 de octubre de 1905 , un viaje nada fácil, un viaje de esmero, de empeño y esfuerzo continuo, para poder llegar al final, y nuevos viajes fueron abriéndose hacia el futuro; en ese trayecto se cambiaron procedimientos, se alimentan con tecnologías innovadoras para que el camino que se recorra sea lo más confortable posible y es ahí donde estamos transitando nuestra empresa con la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas y poder llegar a nuevo destino”, agregó.

Sánchez: “Tengo el orgullo de decir que La Perseverancia está en todo el país”

Seguidamente, fue el turno del intendente Carlos Sánchez, quien también de manera virtual, en su mensaje de felicitación sostuvo que “es una gran satisfacción poder saludar a La Perseverancia, como intendente e hijo de Tres Arroyos en un aniversario tan importante, nada más que 115 años de su fundación”.

“Entiendo que un grupo de emprendedores de esa época quisieron dar seguridad a las empresas y a las personas de Tres Arroyos, cuidando sus capitales cuidando sus propiedades y demás con el servicio del seguro, realmente una satisfacción porque ha sido toda gente de aquí de Tres Arroyos, hijos de nuestra patria chica que han demostrado que aquellas ideas emprendedoras pudieron dar sus frutos y hoy podemos aprovechar los servicios de esta compañía de seguros donde además de atender a nuestra patria chica, a nuestros vecinos, se han preocupado por expandir la empresa y tener el orgullo de decir que La Perseverancia está en todo el país, en cada una de las ciudades importantes brindando el servicio de seguro”, relató.

“Felicitaciones para sus dirigentes, para sus empleados creo que se merecen tener un agradecimiento de toda la ciudadanía de Tres Arroyos por su tesón, por su perseverancia, justamente, la palabra está muy enclavada en su historia; esto es haber tenido perseverancia, que es una de las cosas más difíciles que podemos lograr; esto requiere tener sacrificio, requiere tener voluntad de trabajo y voluntad de hacer las cosas cada vez mejor. Felicitaciones a la gente de La Perseverancia Seguros, y seguir por este camino, estamos todos orgullosos de lo que están haciendo”, concluyó Sánchez.

A continuación, Jorge Castiñeira dio a conocer una nota de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por el aniversario, en la que deseaban éxitos en la gestión, y saludaban a todos los integrantes de la entidad aseguradora.

“La tecnología nos ha permitido realizar estas cuatro conferencias en el ciclo que hemos denominado “El valor de la perseverancia”, en el día de hoy nos visita Agustín Pichot y la moderadora será Adela Braun. Luego el 15 hablara Diego Lerner, el 22 tendremos la presencia de Ignacio Marseillan y el 29 de Federico De Benedetto, siempre a las 18:00”, afirmó.

Pichot: “Soy un convencido que cada uno es protagonista de su historia, de su perseverancia”

Pichot, iniciando su exposición, felicitó a los integrantes de la compañía, y dijo que “a veces es muy difícil para un deportista hablar sobre la vida de uno, da un poco de pudor y un poco de vergüenza, y si tuviese que elegir un título, la perseverancia me vendría muy bien, y en el marco de la pandemia, todos en algún momento a pesar de ser empáticos con la enfermedad, hemos hecho un revisionismo de la vida, como latinos somos muy nostálgicos y hay algo en lo que pensé respecto a cómo fue la perseverancia en mi vida hoy y como fue, soy un convencido que cada uno es protagonista de su historia, de su perseverancia, en todas las cosas que un hace hoy, que me llevaron a cumplir un sueño muy lindo que fue jugar para la Argentina, el esfuerzo, la perseverancia es una reflexión que uno hace, y estoy en una zona nostálgica en mi casa, tengo mis camisetas mis recuerdos y uno se pone a ver la historia y todo empieza con la perseverancia de mi padre mi abuela, y la enseñanza era el sacrificio, estar, descubrir y creo que con la perseverancia que tenemos que tener como personas en cualquier cosa de la vida, es el amor”, sostuvo el ex “Puma”, entre otros conceptos que pueden verse de manera completa, en el video que se adjunta.

García: Cumplir 115 años es fiel reflejo del trabajo en equipo”

Finalmente y para cerrar la convocatoria virtual, habló el miembro de la Alta Gerencia de La Perseverancia, José García, y sostuvo que “llegar a cumplir 115 años es el fiel reflejo del trabajo en equipo, no creemos en las individualidades”.

“Cuando comenzamos a transcurrir este camino de la innovación y de la tecnología, adaptándonos, nos preguntamos ¿Qué es lo que tenemos y que es lo que podemos dar? ¿Qué era lo que teníamos? Teníamos un sistema que funcionaba bien, éramos conscientes que nos faltaban un montón de funcionalidades; otra cualidad, la que siempre nos destacábamos, y siempre nos dijeron, era la cercanía, la calidez, y la contención que teníamos tanto para con nuestros productores de seguros como para con nuestros asegurados”, expresó.

“Entonces, nos encontramos con el desafío de incorporar tecnología, pero sin descuidar el trato personal y como entendemos que nuestros productores asesores de nuestro equipo son parte de nuestro equipo, los consultamos, los escuchamos, nos convencimos nosotros mismos en la necesidad de crear las herramientas tecnológicas para facilitarles la tarea a nuestros productores, y así ellos poder dar una mejor contención y atención a sus asegurados”, manifestó.

“Hemos creado la app para productores, la app para asegurados, los diferentes canales de pago, y un montón de funcionalidades más, pero un logro sin duda fue haber creado una plataforma de venta on-line a través de nuestra Web, direccionando cada consulta a nuestros productores asesores, dependiendo del código postal de residencia de quien hacía la consulta”, dijo.

“Estamos convencidos que esta innovación tecnológica nos ayuda a fortalecernos, aprovechamos para invitarlos a participar de la próxima conferencia con la presencia de Diego Lerner, también a las 18:00 quien es presidente de Disney Company para Latinoamérica, y a esta conferencia la hemos denominado “Sociedad, tecnología y entretenimiento””, concluyó.

Volver