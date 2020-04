La Perseverancia Seguros garantiza la atención de manera virtual a sus asegurados

El presidente del Directorio de La Perseverancia Seguros, Jorge Castiñeira, indicó a LU 24 que la firma está brindando servicio a los asegurados de manera virtual y que se han habilitado nuevas líneas de comunicación para que los clientes canalicen dudas y efectúen consultas.

“Venimos trabajando con esta nueva modalidad de home office. Toda la tarea esencial la hacemos de forma virtual desde nuestros hogares y estamos atendiendo a los asegurados de manera virtual o telefónicamente para esos hay nuevos números de consultas y poniendo a disposición los medios disponibles que tenemos para la mejor atención”, sostuvo esta mañana.

Indicó que “Lo único que habilitaron son peritos y liquidadores de siniestros, pero sin contacto con personas, asique por esta razón es que estamos trabajando de esta manera. Hay un 50 por ciento de gente que no estaba acostumbrada al pago electrónico y por esto es que estamos haciendo campaña, para que el asegurado pueda bajarse la aplicación, donde desde ahí, en su celular pueda tener su póliza, la tarjeta de circulación, la aplicación de pago y demás”.

Consideró que “es importante que el distrito quede liberado, porque si no, las actividades no se van a poder levantar.

