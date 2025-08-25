La Perseverancia Seguros pone en valor su histórico reloj monumental

25 agosto, 2025 179

En el marco de su 120° aniversario, La Perseverancia Seguros, compañía destacada del sector asegurador argentino, reafirma su compromiso con la comunidad y la historia. Entre diferentes acciones, la marca anuncia la puesta en valor del reloj monumental histórico ubicado en la fachada de su edificio central, en la esquina de la plaza principal de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Este reloj, que desde hace décadas marca el pulso cotidiano de los vecinos y constituye un verdadero ícono urbano, fue restaurado como parte de las acciones conmemorativas que la empresa impulsa para celebrar más de un siglo de trayectoria. El proyecto buscó preservar el valor patrimonial de la ciudad y poner nuevamente en funcionamiento un símbolo que acompaña tanto a la comunidad tresarroyense como a la historia de la compañía.

“Este aniversario busca no solo mirar hacia atrás y celebrar todo lo logrado, sino también proyectarnos hacia el futuro con la misma responsabilidad y compromiso que nos caracteriza desde nuestros inicios. La puesta en valor del reloj monumental es un homenaje a la comunidad de Tres Arroyos y una manera de retribuir el apoyo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia”, destacan.

Fundada en 1905, La Perseverancia Seguros nació con un objetivo claro: brindar respaldo y confianza a sus asegurados. Hoy, a más de 100 años de recorrido, continúa fiel a su principio fundacional a través de una política de expansión y un servicio de calidad para productores, asegurados y terceros en todo el país.

Actualmente, la aseguradora cuenta con representaciones en distintas regiones de la Argentina y opera en todas las coberturas, ofreciendo una amplia variedad de productos diseñados para responder a las necesidades de protección de personas, familias y empresas. Su reconocida experiencia se refleja en la atención personalizada, la rápida resolución de siniestros y una política de suscripción flexible con costos competitivos acordes a las condiciones del mercado.

La solidez de la compañía también está respaldada por la calificación que desde 2018 le otorga anualmente Evaluadora Latinoamericana S.A., agencia con más de 25 años de trayectoria. Esta evaluación refleja la fortaleza, solvencia y capacidad de pago de siniestros a largo plazo de La Perseverancia Seguros, consolidando la confianza de clientes y productores en su gestión.

Con la puesta en valor del reloj monumental y el conjunto de actividades previstas para este aniversario, La Perseverancia Seguros celebra 120 años de historia con la mirada puesta en el futuro, reafirmando sus valores de perseverancia, compromiso e innovación, que le permiten seguir creciendo y acompañando a las familias argentinas en cada etapa de sus vidas.

