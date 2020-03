La Perseverancia Seguros y la labor de la mujer en la entidad aseguradora

15 marzo, 2020 Leido: 117

El Presidente del Directorio de La Perseverancia Seguros, Jorge Castiñeira habló con LU 24 luego del reconocimiento a las mujeres integrantes del plantel que trabajan en la señera entidad tresarroyense.



“Nosotros hace ya varios años que empezamos a incorporar mujeres a la compañía, con una política de integración con el sexo femenino; en algún momento incorporábamos hombres para ver que tuvieran posibilidades de viajar, como los inspectores de siniestros, que viajan varias veces por semana y se alejan de la familia. Cuando pudimos tener esa capacidad de tener cubiertos esos puestos, empezamos a incorporar mujeres y hoy tenemos casi un tercio de la compañía que es personal femenino”.

“Teníamos críticas por no incorporarlas, hoy son un tercio de la empresa”



“Hace unos ocho o nueve años teníamos críticas por no incorporar mujeres, pero era por la causa indicada, e incorporamos en diferentes sectores como contaduría, asuntos legales, tenemos 45 mujeres, en lo que es La Perseverancia en el país, 21 de las cuales se encuentran en Tres Arroyos”.

“Hoy por hoy es una buena alternativa para la incorporación de mujeres porque tienen un horario de 9:30 a 17, sábado y domingo no se trabaja, por lo que disponen de tiempo, como para llevar o traer los chicos de la escuela, esa fue un poco la idea y estamos contento que esto ocurra”.

“Un año bastante complicado por lo que está pasando”

Respecto a la situación por la que atraviesa la empresa, en el marco de la pandemia y la situación económica que enfrenta Argentina, Jorge Castiñeira opinó que “el año es bastante complicado por todo lo que está pasando; tratamos de movernos por ese ambiente procurando mantener clientes. Hemos tenido una política muy somera de precios, con tarifas que no aumentan desde hace varios meses; es difícil crecer en este momento porque ha sido ínfima la cantidad de vehículos que se fabrican, por lo que tratamos de mantener lo que tenemos y dar un buen servicio al cliente, no da el momento para abrir nuevas zonas, ya que está bastante tranquila la producción de seguros”.

“Buscamos mantener tarifas adecuadas respecto a la inflación, es difícil ante la merma de ventas de autos nuevos, pero la compañía debe pagar los repuestos igual, en caso de siniestros, que suben sus costos, y es a veces más caro pagar de vehículos usados las reparaciones que las de los autos nuevos”.

Facebook e Instagram

“Estamos trabajando muy activamente en redes sociales como Instagram o Facebook con una aplicación donde pueden pagar y ver como esta su siniestro, estamos avanzando siempre en este tipo de cosas”, concluyó.

Volver