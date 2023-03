Confirmado por la Dirección de Deportes: La pista de ciclismo a la deriva usufructuada por un club que dice tener derechos

1 marzo, 2023

Una extraña situación se produjo en la pista pavimentada de ciclismo existente junto al Polo Educativo de Tres Arroyos o Campus Universitario.

En los últimos días un grupo de aficionados a la bicicleta concurrió a rodar, y de repente se encontró con niños y niñas de fútbol inferiores entrenando en el lugar.

Los pequeños deportistas eran del Club Argentino Junior.

Personas adultas que los acompañaban, les dijeron a los ciclistas que el Club había recibido ese espacio por cesión de la Asociación Ciclista Tres Arroyos. Toda una situación de asombro.

Hace muchos años, la Municipalidad le canjeó a la Asociación Ciclista los terrenos que tenían en el camino de cintura, hoy ocupado por viviendas del plan Federal a lo que se llama “Barrio El Ciclista” por el usufructo (no propiedad) por espacio de 30 años del lugar en cuestión, hoy en conflicto, y la construcción del circuito pavimentado.

De los integrantes de esa comisión, más de la mitad ha fallecido, no se renovó y no habría cumplido con las exigencias para mantener el dominio del lugar. Más aún, en los últimos tiempos, un Sr. de apellido Oñatibia, le entregó al Director de Deportes las llaves del lugar, diciendo que no había disposición de “los pocos que quedaban” en asumir responsabilidades con la pista de ciclismo.

La sorpresa se genera ahora cuando se dice que el Club Argentino Junior tendría documentación firmada por Oñatibia quien en nombre de la Asociación Ciclista cede el espacio.

El Municipio va a desconocer ese acto, atento a que los ciclistas están en falta, no han presentado la papelería que año a año deben llevar al Municipio como lo establece el convenio de usufructo, el que en ningún lado dice que es transferible.

Ante esa situación, la Municipalidad tomará la cuestión como un acto irregular, le pedirá al Club Argentino Junior que desista concurrir al lugar, dado que si lo hacen para otra actividad que no sea ciclismo, los considerarán como usuarios irregulares.

Desde el Municipio se supo que se conformará en el menor tiempo posible una comisión de apoyo al ciclismo que administre el sitio y la pista.

Los datos que se narran, fueron corroborados con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Volver