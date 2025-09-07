La Plata: Fiscal de LLA intentó abrir urna con un cuchillo e intervino la policía

7 septiembre, 2025

En la Escuela Belgrano de La Plata, ubicada en 9 y 38, momentos de extrema tensión se vivieron durante la apertura de la mesa de votación en estas elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires.

Un fiscal de La Libertad Avanza intentó abrir la urna con un cuchillo que llevaba entre sus prendas.

La situación, sucedida a la vista de todos los presentes, requirió la intervención de un efectivo

policial. Así, el personal de seguridad le exigió que guardara el arma blanca en su vehículo, fuera de la escuela.

Fue minutos antes de que comenzara la jornada electoral en dicha mesa. Mientras los fiscales y el

presidente de mesa se disponían a desplegar boletas, listados y todo lo necesario para el sufragio, al fiscal libertario se le cayó el arma blanca que llevaba en una funda marrón, en su mochila.

Para evitar mostrar el objeto punzocortante, aseguró que se trataba de una tijera, dichos que fueron desestimados y se llamó a la policía. El oficial, finalmente, intervino para que se retirara el cuchillo de la institución y continuar con la jornada.

