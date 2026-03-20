La Plata: murió tras comer una tortilla de rotisería
En La Plata, un hombre falleció luego de comer una tortilla de papas que había comprado en una rotisería para cenar con su mujer.
Luego de sentir ambos una fuerte descompostura, terminaron internados y el hombre sufrió el desenlace fatal. Según indicaron medios platenses, la tortilla podría haber estado contaminada con salmonella.
Los síntomas que experimentaron fueron: náuseas, malestar general y ganas de vomitar. Lo que parecía un cuadro digestivo pasajero escaló con rapidez y derivó en una urgencia médica.
Ambos fueron trasladados al Policlínico San Martín, donde quedaron internados bajo observación. Mientras la mujer evolucionó favorablemente y logró recuperarse, el estado del hombre -que tenía problemas coronarios- se agravó con el correr de las horas.
Los primeros estudios médicos arrojaron la posible presencia de salmonella, una bacteria que provoca infecciones gastrointestinales y que puede resultar especialmente peligrosa en pacientes con enfermedades preexistentes.