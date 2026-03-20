La Plata: murió tras comer una tortilla de rotisería

20 marzo, 2026 0

En La Plata, un hombre falleció luego de comer una tortilla de papas que había comprado en una rotisería para cenar con su mujer.

Luego de sentir ambos una fuerte descompostura, terminaron internados y el hombre sufrió el desenlace fatal. Según indicaron medios platenses, la tortilla podría haber estado contaminada con salmonella.

Los síntomas que experimentaron fueron: náuseas, malestar general y ganas de vomitar. Lo que parecía un cuadro digestivo pasajero escaló con rapidez y derivó en una urgencia médica.

Ambos fueron trasladados al Policlínico San Martín, donde quedaron internados bajo observación. Mientras la mujer evolucionó favorablemente y logró recuperarse, el estado del hombre -que tenía problemas coronarios- se agravó con el correr de las horas.

Los primeros estudios médicos arrojaron la posible presencia de salmonella, una bacteria que provoca infecciones gastrointestinales y que puede resultar especialmente peligrosa en pacientes con enfermedades preexistentes.

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