“La plaza ya es un escenario enorme”: Dorrego se transforma para la Fiesta de las Llanuras

La histórica Fiesta de las Llanuras comenzó a tomar forma desde temprano en Coronel Dorrego. Daniel Civardi, presidente de La Peña Nativista, lo resume con claridad en conversación con LU24: “La plaza se está transformando en pilcheros, escenarios, comedores, patios de comida”. No es una semana más: la peña cumple 70 años y la ciudad entera vuelve a entrar en clima de tradición, memoria y pertenencia.

Setenta años de tradición que siguen con la llama alta

Civardi destaca el espíritu de los fundadores, aquel impulso que, según él, “se difundió en cada uno de nosotros” y explica por qué la fiesta sigue tan viva pese al paso del tiempo. Con ese marco, las expectativas son altas y la organización ya se despliega a ritmo intenso.

“Comenzamos está fiesta con el reestreno de la obra “Ay Patria Mia” de Suma Paz, con la presencia de su hija y familiares ideada por el joven Dorreguense Rodrigo Tardone acompañado de 50 personas en el Teatro Municipal”, resaltó.

“Todo preparado para comenzar continuando el sábado con una Cabalgata hacia El Perdido, recordando que el año pasado éramos casi 700 paisanos, luego volveremos a la plaza para disfrutar de los fogones y diferentes propuestas artísticas, finalizando la noche con una peña en el salón del Club Independiente acompañados de Leonardo Miranda y Adriana Colamarino”, aseguró.

“El domingo como cada año, descubriremos una referencia histórica, esta vez les toca al Barrio De Los Turcos ya que ellos decían baisano en vez de paisano, continuando con un acto, para seguir en el Campo de Jineteada, a la noche estarán Los Jarillales, semana Cultural con Claudio Agrelo, Nano Nelson”, informó.

“Llegando al próximo viernes con la elección de la Paisana Flor y la primer pasada de las Carrozas por el corazón de la ciudad”, mencionó.

“El sábado próximo, día más importante ya que desde temprano los esperamos en La Sociedad Rural, empezando con el concurso de potos, un almuerzo y a la tarde el desfile con las mejores vestimentas gauchas, cerrando la noche con un espectáculo y el desfile con un montón de carrozas, además de los fogones y patios gastronómicos disfrutando de las música de Juan Fuentes”, contó.

“Finalizando, el domingo siguiente con una Jineteada alrededor de 100 caballo, a la noche la peña a full los fogones y el escenario dedicado a la educación y el baile de los peques de cada colegio primario, terminando con Pancho Santarén”, concluyó.

“Dorrego tiene propuestas todos los días”

Civardi agradeció el acompañamiento y la difusión, y recordó que desde este viernes hasta el lunes 10 habrá actividades diarias para recibir a quienes visiten el pago dorreguero. “Muchísima gente está confirmando que vendrá al Paseo Gaucho. Queremos que todos disfruten”, afirmó.

