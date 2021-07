“La plazoleta Los Aromos es un sueño cumplido”, aseguró el presidente de la Junta Vecinal

10 julio, 2021

El presidente de la Junta Vecinal del Barrio Los Aromos, Alejandro Ribas, dijo por LU 24 que la inauguración de la plazoleta, llevada a cabo ayer en el marco del acto por el Día de la Independencia, “es un sueño cumplido”.



Asimismo, resaltó que “es un objetivo cumplido. Hace 30 años se venía pensando y hoy se refleja hasta en la gente que desde otros barrios trae los chicos a jugar”, resaltó.

“No lo podíamos creer cuando hace como 20 días comenzaron a encender las luces, hasta tiene un reflector para la bandera, quedó espectacular y todavía no se terminó porque pensamos poner un cartel que diga Los Aromos”, contó.

Ribas sostuvo que “hace 15 días más o menos cada vez que salía de mi casa veía que se juntaban muchos chicos a jugar y no lo podía creer. De pasar y ver dos terrenos que prácticamente no tenían nada a lo que tenemos ahora es un sueño cumplido”, valoró.

Consideró que “cada uno de los vecinos ahora debe poner el granito de arena para cuidarla y creo que va a funcionar porque tenemos un grupo de WhatsApp en el que somos más de 90 personas”.

Finalmente, sobre otras iniciativas, dijo que “venimos trabajando hace meses en el tema de instalación de lomos de burro y de dos isletas a la entrada del barrio para que no puedan ingresar camiones cargados. También le pedimos al intendente ver si podemos cambiar las luminarias porque están medio agotadas para que se pongan de Led. Todo de a poco porque han hecho un esfuerzo tremendo y se agradece”, concluyó.

