La polémica entre Macri y Manes también divide a la Unión Cívica Radical

4 octubre, 2022

Las críticas de Facundo Manes al ex presidente Mauricio Macri provocaron una crisis también en el seno de la Unión Cívica Radical. Luego de que el Comité Nacional a cargo del gobernador Gerardo Morales criticara la actitud del neurocirujano, Maximiliano Abad, líder de la representación bonaerense, pidió que se respete la pluralidad de ideas.

“La unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires trabaja, milita y sostiene la unidad de Juntos por el Cambio para derrotar al kirchnerismo. Y precisamente por eso, entendemos que la pluralidad, el debate, la discusión sincera y la transparencia son el camino hacia el progreso y el desarrollo nacional”, aseguró Abad en un comunicado que lleva las firmas de otras autoridades del partido centenario como Manuel Cisneros, Carlso Fernández y Daniel Bruna.

Para entender el origen del conflicto hay que retrotraerse al domingo, cuando Manes criticó a Macri en duros términos en un reportaje que le concedió al periodista Luis Majul en LN+. El diputado nacional aseguró que el ex jefe de Estado practicó “populismo institucional” durante su paso por la Casa Rosada. Lo acusó además de espiar a integrantes de la coalición opositora.

La entrevista duró poco más de 10 minutos y Manes lanzó una serie de dardos verbales contra Macri que no acostumbraba a hacer en público. En privado siempre ha sido muy crítico del ex presidente, pero hasta entonces, prefería mantener un registro más “moderado” en sus apariciones públicas.

Los dichos del creador del Instituto de Neurología Cognitiva provocaron una reacción en cadena de integrantes del PRO y del resto de los partidos de Juntos por el Cambio. Tocó una fibra que exasperó los ánimos.

A los pocos minutos, desde el sector Halcón del PRO salieron al cruce. “¿Manes a quién te comiste?”, interpeló Darío Nieto, legislador porteño y hombre de confianza del ex presidente de Boca Juniors. “Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre”, lo defendió Nieto.

Otra que recogió el guante en esa línea fue Silvia Lospennato, diputada nacional. “Estoy orgullosa del gobierno del presidente Macri. Demostramos que hay otro camino y que JxC necesita mucha más fuerza para hacer esos cambios.

Desde 2017 en cada elección los argentinos nos están dando esa fuerza en el Congreso. Es JxC 2023 al que no le guste que siga su rumbo”, sostuvo la legisladora.

En ese eje, también se sumó el presidente del bloque amarillo en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo. “Creó el PRO, fundó Juntos por el Cambio y cortó años de populismo. Mauricio Macri reivindicó el valor del esfuerzo, logró un cambio cultural y transformó la forma de hacer política. De kirchnerismo no tiene nada. Respeto y admiración”, lo ensalzó el ex ministro de Seguridad bonaerense.

Cerca de Macri eligieron no entrar en rispideces. “Mauricio sigue concentrado en recorrer el país, potenciar dirigentes locales y trabajar en el plan y los equipos. No se va a poner a pelear con Manes”, le dijo a Infobae un dirigente de confianza del fundador del PRO. La intención es desmarcarse para no “subirle el precio”.

Este martes, el propio Comité Nacional del radicalismo se desmarcó de los dichos de Manes y apuntó contra las expresiones que “lesionan” a Juntos por el Cambio.

“Cuidar entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio”, dice el título del comunicado y ratifica: “El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical trabaja cotidianamente para fortalecer Juntos por el Cambio, que es la única herramienta para terminar con este ciclo de kirchnerismo que llevó a más inflación, más pobreza y más degradación institucional”.

Después de esto, la UCR bonaerense, aliada de Manes y uno de los arquitectos de su proyecto presidencial, emitió un pronunciamiento propio para tomar distancia del Comité Nacional y de Morales, y respaldar al neurocirujano.

Texto completo del comunicado

Respetar la pluralidad para construir un mejor Juntos por el cambio

Juntos por el Cambio es una construcción política que se propone cambiar lo que vemos mal. Expresar las posiciones con claridad, debatir y no especular es lo que los argentinos esperan de nosotros.

El valor estratégico de la unidad de esta coalición no significa uniformidad, ni complacencia, ni silencio. Significa caminar hacia un objetivo común, hacia un proyecto colectivo que está por encima de nuestras diferencias. Si se hicieron cosas mal, debemos corregirlas.

Cualquier intento de uniformidad lesiona la construcción de un proyecto colectivo y democrático. La esperanza y la nueva mayoría la vamos a construir si somos capaces de ofrecer a la sociedad un proyecto político que nos saque del atraso, de la decadencia y del no se puede. No es un problema de estilos, es una cuestión de políticas públicas.

La Unión Cívica Radical de la Provincia de Buenos Aires trabaja, milita y sostiene la unidad de Juntos por el Cambio para derrotar al kirchnerismo. Y precisamente por eso, entendemos que la pluralidad, el debate, la discusión sincera y la transparencia son el camino hacia el progreso y el desarrollo nacional.

