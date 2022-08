“La política turística fue variando en función de cada director”, criticó Marioli

2 agosto, 2022 Leido: 69

La Comisión de Turismo del Concejo Deliberante solicitó que algunos de sus integrantes puedan participar de la reunión que mantendrá, el próximo lunes, la Comisión de Hacienda con el director municipal del área, Alejandro Trybuchowicz.

Es que desde la oposición se volvió a cuestionar la falta de avances en el tema de los paradores turísticos. “Hemos tenido una respuesta muy vaga desde Obras Públicas respecto al concurso de ideas y no nos satisface. Por eso solicitamos a la Comisión de Hacienda la participación para escuchar al Director de Turismo”, sostuvo la edil Marisa Marioli (Juntos).

“La política turística de los últimos años fue variando en función de cada director de Turismo: primero estuvo Ledesma con sus paradores amigables, caso Samoa en Claromecó; después pasamos a Lamberti con los miniparadores, que prácticamente no hubo respuesta en la costa de ese tipo de proyectos; vino Aramberri que fue toda una etapa de demolición y no construcción, por lo tanto tampoco se avanzó”, criticó. En ese sentido, recordó “las idas y venidas con la ordenanza del concurso de ideas que fue aprobada en el Concejo Deliberante y vetada por el señor Intendente, subió nuevamente al HCD y fue votada por unanimidad, o sea que el oficialismo estaba de acuerdo en ese momento. El año pasado se presentó el tema food truck por un año para solucionar la temporada y ahora estamos con los servicios turísticos transitorios”.

“El lunes vamos a participar de la Comisión de Hacienda y veremos qué más podemos aportar para dar una solución a los vecinos y que haya servicios porque se nos está endilgando que no hay”, subrayó la presidenta de la Comisión de Turismo.

Por otra parte, indicó que se abordaron los proyectos referidos al cuidado y presencia de mascotas en la playa y el del Molino Mayolas presentado por el Centro de Formación Laboral.

Volver