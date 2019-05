La presencia “fortuita” de Oosterbaan junto a Dodorico en la Convención radical que reafirmó estar en Cambiemos

La Unión Cívica Radical ratificó su pertenencia a Cambiemos en la Convención Provincial desarrollada el pasado sábado 18 de mayo en la ciudad de Brandsen. Por Tres Arroyos asistió el dirigente Freddy Dodorico acompañado por Gustavo Oosterbaan, quien suena como posible precandidato a Intendente.

“Le agradezco públicamente a Oosterbaan porque fue todo a los apurones la preparación de ese viaje por distintos problemas. Fue una jornada emocionante”, dijo el congresal Dodorico en rueda de prensa.

Asimismo, informó que Manuel Terrádez fue electo como presidente y su vice es Maitén Agüero, de la JR, ambos pertenecientes a la Octava Sección Electoral.

“Tres Arroyos es un ejemplo el trabajo mancomunado que hemos logrado con el Pro y la Coalición Cívica ya que en otros distritos no es así y eso fue resaltado”, agregó.

“Totalmente fortuita”

Al ser consultado sobre si la presencia del ex director de CRESTA estuvo vinculada a las próximas elecciones, sostuvo que “fue una situación totalmente fortuita, para acompañarme a mí, por otras cosas, no enfocado a ese tema”.

“Serán consideradas prioritarias las listas de consensos. En las secciones y distritos donde no resulte posible alcanzarlas se alentará la participación por intermedio de la competencia en las PASO”, explicó sobre lo decidido al tiempo que indicó que en “Tres Arroyos hemos ganado en 2017 y podemos repetir esa buena elección si trabajamos todos juntos detrás de ese objetivo”. “Ya hemos empezado a trabajar para eso”, aseguró.

“La Juventud tiene un rol importante”

Por su parte, el vicepresidente del comité Enrique Betolaza y consejero escolar, Cristian Ruiz, remarcó que “en los últimos años el radicalismo entendió y comprendió que la juventud tiene un rol importante en el presente más que en el futuro y así se refleja en diferentes acciones como por ejemplo la elección de Maitén Agüero como vicepresidenta de la Convención”.

Archivos para descargar