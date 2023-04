La prestación de servicios de playa, eje de la convocatoria a Turismo

20 abril, 2023

El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Mariano Hernández y el director de Turismo municipal, Alejandro Trybuchowicz participaron de una reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo del Concejo Deliberante, que preside la concejala Marisa Marioli (Juntos). La prestación de servicios en las playas fue uno de los ejes principales.

“Nos preguntaron sobre servicios que fueron llamados a licitación, sobre quejas de gente que licitó en la playa, como el caso de Orense, y yo les di mi parecer en función del informe con que cuento sobre cómo funcionaron los servicios este verano. Hablamos también sobre Reta y la finalización de la concesión de Rako´s, que sería en noviembre y aunque los concejales plantearon por qué no llamar a licitación ahora, eso no es posible y estamos pensando en la posibilidad de pedir por excepción que se lo autorice a completar la temporada prestando su servicio”, planteó Trybuchowicz.

En este sentido, el titular de la cartera de Turismo municipal aseguró que el Ejecutivo “analiza tomar decisiones respecto de prestaciones que no estuvieron a la altura y que no cumplieron lo firmado en los pliegos, algo que en ciertos casos se repite año a año”.

Y respecto a las unidades modulares, reconoció que es sensato extender por cinco años más la posibilidad de instalarlas, “ya que se prevé una inversión de alrededor de 20.000 dólares para dos años de explotación, que resulta poco”.

En otro orden de cosas, se comprometió a avanzar en un ordenamiento de la bajada náutica en Claromecó, “que no tiene ninguna institución a cargo”.

“Tener servicios en la playa es una necesidad urgente y tenemos que tener entre todos la responsabilidad de cumplir, y no cortar el diálogo. Faltan cosas pero hay que avanzar, por eso ya llamamos a una nueva licitación porque a pesar de la discrepancia de algunos concejales, entendemos que la ordenanza nos habilita”, concluyó Trybuchowicz.

“Falta documentación”

Por su parte, la concejala Marisa Marioli (Juntos) coincidió en que la mayor preocupación de la Comisión que preside pasa por la prestación de servicios de playa, las condiciones en las que se lleva adelante y las características de las licitaciones que los ordenan. Y aseguró que faltó la presentación de documentación al respecto, que Trybuchowicz comprometió para los próximos días.

Marioli analizó puntualmente el caso de Reta, donde el parador Walter’s tuvo un fallo favorable de la justicia; y advirtió que a su criterio “hay un favoritismo en beneficio de Rako´s, que tiene todo limpio y ordenado, una buena plataforma entoscada, mientras el otro parador siempre tiene que reclamar que le saquen la arena. Con respecto a Walter’s nos dijo el director de Turismo que enviará una carta documento por los incumplimientos, pero nos preguntamos también qué pasa con los controles, porque sin controles después se llega a esto”.

Al mismo tiempo se refirió a la prestación de un nuevo servicio en Orense, que consideró bueno, aunque el planteo se circunscribió a que comenzó a mitad de temporada y “con concesión de food truck y sin serlo”. Y en relación a la licitación de Borneo, la consideró “una imposición, porque tenemos la ordenanza de concurso de ideas y no se va a cumplir en este caso”.

