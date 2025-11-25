La previa de Rústicos en Claromecó: “la política destruyó la ganadería”, dijo Amuchategui (audio)

Este viernes, en Claromecó, se realizará la despedida de Rústicos, con el especial de Fin de Año: la venta de 1600 vientres, a cargo del equipo comercial de Alfredo S. Mondino, desde las 14:00.

Sobre el evento y las expectativas que se tienen sobre el mismo, habló Sergio Amuchategui con LU24, y valoró “el trabajo de los criadores, la inversión, la selección, todo un proceso que inicia con un objetivo claro. En momentos difíciles, seguimos adelante, a pesar de más de 20 años donde la política destruyó la ganadería”.

Sobre la calidad de los animales, Amuchategui expresó que, por un lado “los años de utilidad de un vientre van de seis a siete años, aunque en buenos campos, una vaca puede durar hasta 14, dependiendo de las pasturas”. Pero, por otra lado, “las políticas equivocadas nos llevaron a que cueste mantener stock; antes teníamos una vaca por habitante y ahora una cada dos”, detalló.

Con un mensaje esperanzador, Amuchategui dijo optimista que “hay muchos mercados por ganar, por exportar, aunque nos va a costar mucho, vamos a tener que ser muy eficientes”.

Para cerrar agradeció a los criadores y a la firma Alfredo S. Mondino, por su “poder comercial, su presencia; es un equipo que presenta el producto de modo serio, hace que todo parezca fácil”.

