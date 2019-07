La primera foto de Fernández, Massa y Kicillof: gestos y elogios mutuos en el comienzo de la campaña

La primera imagen juntos fue frente al Monumento a la Gesta de Malvinas en Quequén: Facundo López, el intendente anfitrión del Frente Renovador; el precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández; el primer diputado nacional Sergio Massa; y el precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Los cuatro con escarapela, abrazados y listos para ir al Club del Valle, único que logró un amparo favorable por la tarifa de gas, uno de los 'caballitos' del discurso electoral de la oposición.



Un rato después, con demora, dieron juntos una conferencia de prensa a la que se sumó Juan Pablo de Jesús, intendente del Partido de la Costa que acompañó también a Fernández en Mar del Plata. Massa en cambio llegó después de haber compartido un plenario con los concejales del Frente Renovador, un gesto para mantener a la tropa propia y preservar su autonomía.

"Me pregunto qué tiene de original lo que dije. Los actos judiciales son actos de gobierno del Poder Judicial. Revisión no quiere decir que un presidente de la República se meta a revisar, quiere decir que hay canales institucionales para revisar lo que han hecho. Todos los argentinos saben que la Justicia funciona mal. Es lo que todos dicen en la calle", respondió Alberto Fernández al ser consultado sobre un planteo que hizo días atrás.

"Quiero que la Justicia funcione. Después estarán los canales pertinentes como el Congreso, la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura. En este tiempo se han decidido cosas en contradicción con el Derecho. ¿Qué esperan, que me haga el distraído ahora?", agregó Fernández para clausurar el tema.

El precandidato a presidente apoyó explícitamente a Facundo López, que va por su reelección en Necochea, como el lunes hizo con Fernanda Raverta en Mar del Plata. "Que nos hayamos reencontrado nosotros es el primer paso, el segundo es que nos reencontremos todos los argentinos", reivindicó el precandidato a presidente en su primera aparición de campaña junto a Massa y Kicillof.

"Todo lo que invirtamos en clubes es inversión no es gasto, no es verdad que un subsidio es un gasto público, es una inversión para una sociedad mejor para sacar a un chico de la calle, que practiquen deportes y que vayan adquiriendo valores, que es lo que necesitamos para que el crimen no se haga dueño de nuestros chicos" respondió el candidato peronista a la pregunta sobre el aporte a las tarifas.

"El deporte tiene un rol central y el Estado se tiene que hacer cargo. Vamos a trabajar mucho no por un club en particular sino por todos los clubes porque es un enorme servicio el que prestan a la sociedad", contestó Fernández tras bromear sobre su club, Argentinos Juniors.

Sin preguntas para Kicillof, con quien el lunes compartió un gran acto en Mar del Plata, a Fernández le consultaron sobre la cuestión energética y señaló: "Tenemos un problema con la energía, tenemos que desarrollar la explotación convencional y no convencional, hay que volver a darle fuerza al bioetanol, hay que aprovechar mucho más todo lo que es la instalación de molinos generadores de energía, tenemos que hacer todo en simultáneo. Se enamoraron de Vaca Muerta que es la gallina de los huevos de oro pero por hacer eso se olvidaron de todo lo demás y hay que empezar a pensar más allá de Vaca Muerta".

En la primera conferencia conjunta, Massa tuvo que responder, como vienen haciendo todos los nuevos integrantes de la coalición, por qué comparten listas quienes por años se criticaron mutuamente. El recordó el tiempo en que Fernández fue jefe de Gabinete y él estuvo al frente de Anses.

"Hace muchos años que compartimos trabajo juntos", contestó el precandidato a diputado mientras con su mano derecha tocaba la mano de Alberto Fernández. Y señaló que en la gestión compartida "discutimos sanamente cómo dar los 14 aumentos de jubilaciones que dimos, ahora estamos en un momento en el que en el país a los jubilados les dan préstamos, los toman de rehenes prestándoles plata", comparó mientras también admitía que en 2015 ambos fueron a Necochea a respaldar al candidato a intendente alejados "del espacio que entonces era gobierno".

"Estamos frente a un gobierno que representa un riesgo enorme para la sociedad argentina, estamos frente a un gobierno para el que estado es el instrumento para garantizar los negocios de sus amigos y un esquema en el que muy poquitos se ven beneficiados y la gran mayoría se ven perjudicados, nuestra responsabilidad es volver a un estado que gobierne para todos", dijo Massa.

Y agregó: "Nuestra responsabilidad es que podamos volver, volver a soñar con tener trabajo no con miedo a perderlo, volver a tener un Estado que garantice el crédito, un sistema impositivo que a la pyme y al comercio le permitan generar emplea y no que convivamos con este esquema que hace que todos los días cierren 196 pymes solo en la provincia de Buenos Aires y que volvamos a tener jubilados dignos no rehenes", fueron algunas de las cuestiones que subrayó en referencia al canto kirchneristas "a volver a volver vamos a volver". Además puso el foco en la educación y en las "escuelas sin gas y docentes mal pagos".

Massa por otra parte apuntó a quienes le critican haber acordado con el kirchnerismo: "La decisión que tomé primero tiene que ver con condiciones personales, sé quién es Alberto, sé quién es Axel, puedo tener coincidencias y diferencias pero sé que van a trabajar para que mis hijos vivan en un país mejor, eso está primero". "Lo que está en discusión el 27 de octubre es qué argentina queremos si una argentina para pocos o una argentina para todos" remarcó antes de terminar la charla con los medios y de ir al acto en el necochense Club Boca.

Fuente: Infobae.