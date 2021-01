“La primera quincena de la temporada estuvo floja”, dijo el propietario de Médano 40

El Camping Médano 40 de Orense cumple 15 años de trabajo en el Balneario Orense y su propietario, Federico Furze, habló de una primera quincena de enero “floja”. Además aseguró que en este contexto especial de pandemia “la convivencia dentro del camping se está respetando perfectamente”.

Furze expresó a través de nuestra emisora que “viene muy tranquila la temporada, gracias a Dios con muy linda gente, muy conscientes de lo que estamos viviendo, entonces no nos hacen sobrecargar el trabajo. Yo le agradezco a toda la gente que nos visita porque viene perfecto a cumplir las normas y estamos todos disfrutando del verano”.

También dijo que esta primera quincena de enero fue floja a lo que se esperaba: “Teníamos que trabajar al 50 por ciento y habremos trabajado al 20 por ciento. Recién ahora, en la segunda quincena y después del fin de semana feo que tuvimos, levantó un poco más”, y mencionó que reciben visitantes de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.

Por último se refirió a los protocolos sanitarios: “El camping es muy grande y muy espacioso, los protocolos dicen que debe haber 2,20 metros entre parcela y parcela, nosotros tenemos 10 metros entre acampe y acampe, el tema de sectorización de las duchas es para que los acampantes vayan por turnos a bañarse. Hoy está todo bien y la gente lo cumple. Por ejemplo hoy en día en los vestuarios no te podes afeitar, no poder lavarte los dientes, cosas que el acampantes antes hacía, pero vuelve a su parcela y lo hace en su lugar”.

