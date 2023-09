La problemática de los haberes de los profesionales del Hospital

1 septiembre, 2023

Médicos que prestan servicios en el Hospital Pirovano de Tres Arroyos emitieron este miércoles una nota en la que indican y expresan su total descontento con el insuficiente aumento salarial. Este viernes, en LU 24 conversamos con Matías Tártara, a cargo de la prensa de la Asociación de Profesionales del Hospital Pirovano que se refirió a esta situación.

Tártara detalló: “como es de público conocimiento, en el ámbito de la salud tenemos escasez de profesionales y por la demanda que tenemos, consideramos que hay que hacer una revalorización de los sueldos de los profesionales para no tener problemas a la larga con la falta de profesionales.” Y agregó: “por ejemplo, nosotros en nuestro gremio a nivel provincial, de lo que va de marzo a septiembre, ha tenido un aumento salarial del 85%, cosa que nosotros en lo municipal estamos bastante lejos.”

Cabe destacar, que según explicó Tártara, hay una carencia de profesionales y es por esto que “desde la Asociación consideramos esta revalorización, cuidarlos y por supuesto, que si queremos tener un servicio acorde y tener muchas áreas, este no es el camino, porque habrá ofertas más atractivas.” Y enfatizó: “esto data de un problema más antiguo que nosotros no somos convocados a paritarias, sino que se nos engloba en la paritaria municipal. Pertenecemos a CICOP, tenemos una personería gremial y ahí hay claramente una disputa política un poco más espesa.”

Finalmente, dio un porcentaje de aumento que para la Asociación de Profesionales del Hospital Pirovano sería aceptable y concluyó: “nosotros como interanual, el gremio municipal ha tenido una paritaria del 87% y la inflación del INDEC es del 113%, por lo que estamos bastante bajos sin contar los años anteriores. Mínimamente no queremos perder el poder adquisitivo, sino que, de algún modo, deseamos y buscamos mantenerlo.”

Volver