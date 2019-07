La profesora Romina Piatti ya no dirige el Conservatorio de Música

Expresiones de preocupación y disgusto provocó el hecho de que la profesora Romina Piatti haya sido desplazada de la dirección del Conservatorio de Música de Tres Arroyos. Abocada a ese rol desde hace varios años, y con una marcada impronta hacia la difusión de la labor del centro de estudios, la participación de la Orquesta en eventos públicos y la interacción con otros actores de la comunidad, Piatti le imprimió a su gestión un sello que fue elogiado por sus pares y reconocido incluso fuera del ámbito académico. Apenas un mes atrás, había sido recibida por el intendente Carlos Sánchez, quien se comprometió a efectuar una remodelación integral de la sede del Conservatorio, al que asisten unos 300 alumnos.



Tras concursarse el cargo que la profesora ocupaba de manera provisional, y no haber alcanzado el puntaje para merituar la titularidad, Piatti seguirá ejerciendo como docente pero por el momento no dirigirá el Conservatorio. No se descarta, no obstante, que se presente para una prueba de selección en el futuro. Pero lo ocurrido ha despertado manifestaciones, incluso, acerca de “lo injusto del sistema educativo”.