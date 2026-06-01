La Provincia acepta el reclamo de intendentes por fondos. Rechaza el control de la Legislatura

1 junio, 2026 0

El gobierno de Axel Kicillof aceptó que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal sea distribuido en un 100% con libre disponibilidad para los municipios, pero rechazó que la Legislatura intervenga en el control y seguimiento de esos recursos, tal lo informa en su portal infocielo.com.

La definición fue explicitada este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en la antesala del debate que la Cámara de Diputados dará el miércoles sobre un proyecto impulsado por el radicalismo.

La discusión se dará en la comisión de Presupuesto e Impuestos, que analizará la posibilidad de incorporar al temario de la próxima sesión una iniciativa presentada por el jefe del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena. El proyecto recoge un reclamo que los intendentes vienen sosteniendo desde principios de año: que la totalidad de los fondos pueda utilizarse sin restricciones.

Sin embargo, la propuesta también incorpora mecanismos de control y seguimiento por parte de la Legislatura sobre la distribución y ejecución de los recursos, un punto que genera reparos en el Ejecutivo bonaerense.

Del reclamo de los intendentes al aval de la Provincia

El planteo por la libre disponibilidad de los fondos surgió primero en el Foro de Intendentes Radicales y luego fue adoptado por el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo, un espacio que reúne a jefes comunales de distintos signos políticos, incluidos sectores del peronismo.

La demanda tomó fuerza en medio de las dificultades financieras que atraviesan los municipios por la caída de la coparticipación y la retracción de la recaudación tributaria. Los intendentes sostienen que necesitan mayor flexibilidad para afrontar gastos corrientes y sostener servicios esenciales

En ese contexto, Bianco redobló la apuesta al mostrarse de acuerdo con el planteo central de los jefes comunales, pero rechazar la injerencia de los legisladores en la rendición de gastos.

“Se puede hacer más simple. Decir 100% es de libre disponibilidad y se entregan por el CUD. Me parece que es la forma más razonable de que lleguen los fondos a los municipios de manera más equitativa”, sostuvo el ministro durante una conferencia de prensa.

La posición del Ejecutivo implica aceptar el reclamo de los municipios, pero al mismo tiempo desmarcarse de la solución propuesta por la oposición y que podría tener eco positivo en sectores del peronismo enfrentados con el oficialismo provincial.

Mientras el proyecto de Garciarena incorpora mecanismos de supervisión legislativa, la Provincia plantea una distribución automática mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y sin nuevas instancias de control político.

Un fondo nacido con el endeudamiento

El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal fue creado a fines de 2025 como parte del acuerdo legislativo que habilitó a la Provincia a tomar deuda por más de 3.600 millones de dólares.

La negociación incluyó la creación de una partida específica para los municipios equivalente al 8% de los recursos obtenidos mediante el endeudamiento, garantizando además un piso de $250.000 millones.

Los recursos debían distribuirse en cinco desembolsos para otorgar previsibilidad financiera a las comunas, un esquema que el gobierno bonaerense ya comenzó a ejecutar en la primera parte del año.

La ley estableció originalmente que el 70% de esos fondos sería de libre disponibilidad, mientras que el 30% restante quedaría sujeto a asignaciones definidas por los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.

Con el posicionamiento expresado por Bianco, el debate dejó de centrarse en el porcentaje de libre disponibilidad y pasó a enfocarse en quién debe controlar la ejecución de los recursos. Esa será una de las discusiones que comenzará a dirimirse este miércoles en la Legislatura bonaerense. (infocielo.com)

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