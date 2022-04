La Provincia anunció que avanzará en la reforma del sistema de salud para “que llegue a todos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el cierre del Congreso Provincial de Salud en la ciudad de Mar del Plata, advirtió sobre el accionar “destructivo” del neoliberalismo sobre el sistema público de salud y exhortó a avanzar hacia un sistema nacional integrado de salud, un planteo realizado desde hace un tiempo por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“El neoliberalismo primero destruye el sistema de salud público y luego dice que el sistema público no funciona, que es un problema”, ironizó el mandatario durante el cierre del encuentro, en el que estuvo acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak y el diputado nacional y antecesor en ese cargo, Daniel Gollan.

“Es el tiempo de transformar las cosas y estamos apurados porque es ahora, que tenemos al gobernador, que tenemos a la vicepresidenta, que nos pide que hagamos el Sistema Nacional Integrado de Salud, y a quien nosotros le debemos la responsabilidad de llevarlo adelante”, dijo por su parte Kreplak.

“Cuando Cristina (Kirchner) plantea esto, que es recoger una vieja discusión de Perón, uno de los desaparecidos de la dictadura, porque fue una de las cosas que se destruyeron, el sueño de volver a juntar la seguridad social que los trabajadores de los sindicatos representan con el sector público para garantizar que el acceso a la salud sea equitativo. En la pandemia lo hemos logrado y dar equidad en salud en este tiempo tan terrible. Ahora nos toca la responsabilidad a nosotros de llevarlo adelante”, sostuvo el funcionario.

Antes del ministro de Salud habló Daniel Gollan, quien ocupó el cargo al inicio de la gestión de Kicillof y ahora es diputado nacional: “La reforma al sistema de salud va a ser una realidad en la Argentina”, sentenció. El legislador invitó a pensar en la post pandemia e indicó que presentarán un proyecto de ley para “reencauzar la salud hacia un sistema que tenga característica integral, humanista, donde unos pocos no se lleven millones a costa del salario de los trabajadores, de los insumos”.

Desde hace tiempo, la vicepresidenta insiste con “repensar el sistema de salud” y formar “un sistema integrado entre los tres que existen, público, obras sociales, y privada o prepagas”. El año pasado, Cristina Kirchner dijo que “el sistema se integró a la fuerza” en el peor momento de la pandemia de coronavirus.



“El neoliberalismo es perverso”

El gobernador bonaerense, en tanto, comentó que “el sistema de salud es grande, complejo, y ha sido víctima de ataques, de un proceso de privatización”, y señaló que “muchas veces el neoliberalismo privatiza bajo la forma de vender a un privado lo que resulta rentable, pero a veces lo hace de una manera sutil y dañina mediante el desfinanciamiento”.

En este sentido, remarcó: “Todo es tan perverso que primero destruyen el sistema de salud público y luego dicen que el sistema público no funciona, que es un problema”.

“Lo que rescato de esta jornada es que terminamos de dar un diagnóstico del sistema de salud”, analizó y agregó que “los únicos que tienen esa capacidad son los trabajadores y trabajadores que lo sufren, pero resisten y sostienen”.

Kicillof ratificó el compromiso de su Gobierno en avanzar hacia un “sistema de salud llegue a todos, que no discrimine” y, con ese objetivo, celebró la realización del Congreso, en el que se delineó una “hoja de ruta” para iniciar la transformación necesaria.

“No conozco ninguna transformación profunda que se haya hecho de arriba hacia abajo, los únicos que pueden transformar el sistema de salud son sus trabajadores, es desde abajo”, dijo Kicillof y completó: “Que la transformación del sistema de salud surja desde el pueblo y para el pueblo”.

Del acto del cierre del Congreso también participaron la subsecretaria de Atención en Cuidado en Salud, Alexia Navarro, y el titular de la Unidad Coordinadora del Consejo de Salud bonaerense, Juan Martín Etcheverri. También asistieron el exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia, intendentes, dirigentes gremiales y concejales marplatenses del Frente de Todos.

