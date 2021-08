La Provincia avanza con los operativos de vacunación casa por casa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el operativo de vacunación contra el Covid-19 que se realiza casa por casa en la localidad de Arturo Seguí, en La Plata. Participaron también el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el precandidato a diputado nacional Daniel Gollan.



“A partir de haber vacunado ya al 90% de los inscriptos, hemos pasado a esta modalidad de trabajo más milimétrico, que nos permite ir a buscar a sus casas a todos aquellos que por algún motivo no accedieron aún a la vacunación”, sostuvo Kicillof y agregó: “Seguimos luchando contra una enfermedad muy grave, intensificando nuestra presencia en el territorio para facilitar la inmunización de los y las vecinas que no han recibido la vacuna por problemas de trabajo o conectividad”.

El plan público, gratuito y optativo de inmunización contra el Covid-19 avanza con estrategias de búsqueda activa de los y las bonaerenses que por diferentes motivos todavía no se han vacunado. Los y las vecinas de Arturo Seguí contaron además con el despliegue de un operativo interministerial en el que también brindaron asesoramiento sobre diversos temas agentes de los ministerios nacionales del Interior y Desarrollo Social, ANSES, ENACOM, PAMI y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

En ese sentido, el Gobernador destacó que “también estamos realizando un registro de cuáles fueron las dificultades que atravesaron las personas que aún no están vacunadas”. “Con este tipo de acciones, demostramos que tenemos un Estado presente que se ocupa de todos y principalmente de quienes afrontan situaciones más difíciles”, remarcó.

Buenos Aires Vacunate sumó, en esta nueva etapa, colectivos para visitar de manera itinerante diferentes localidades junto a un equipo de vacunadores, promotores y personal de salud. A este abordaje, que ya ha alcanzado a distintos barrios de San Isidro, San Miguel, La Matanza, Tres de Febrero, La Plata y Lanús, se suman el tren sanitario y las postas itinerantes en estaciones de trenes del conurbano bonaerense. En tanto, rige la vacunación libre en los 135 municipios, que establece que todos los y las mayores de 18 años pueden recibir la primera dosis con solo presentar un DNI que acredite su domicilio en la Provincia.

“Estas acciones sirven para romper la barrera de desconfianza y miedo que algunos han querido construir respecto de la vacuna, que es la herramienta que nos permite dar el paso hacia el fin de la pandemia”, concluyó Kicillof.

Con un promedio de 150 mil aplicaciones diarias, la Provincia ha inmunizado a más de 10,6 millones de bonaerenses, de los cuales más de 4,8 millones cuentan con el esquema completo. Asimismo, la campaña continúa con la vacunación de los y las menores de entre 12 y 17 años, abarcando ya a más del 70% de quienes presentan condiciones de salud priorizadas.

