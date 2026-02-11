La provincia de Buenos Aires cumple 206 años

Este 11 de febrero, la provincia de Buenos Aires llega a los 206 años de su fundación.

Ese mismo día, en el año 1820, y a consecuencia de la Anarquía del Año XX, la provincia se constituyó en entidad política autónoma, designándose a Manuel de Sarratea como su primer gobernador.

El territorio nominal abarcaba desde la ciudad de Buenos Aires hasta la Cordillera de los Andes por el oeste, y por el sur, los territorios de la Patagonia oriental y las islas Malvinas. Se excluyeron los territorios asignados a Entre Ríos y Corrientes, creadas en 1814, y de Santa Fe, de 1815.

En la red social Instagram, el gobernador Axel Kicillof hizo referencia a esta fecha tan sentida para los bonaerenses, desde su cuenta @kicillofok.

“Nuestra querida provincia de Buenos Aires cumple 206 años y nada nos enorgullece más que defenderla cada día para construir un horizonte de esperanza y justicia. Para que siga siendo el motor productivo del país, con desarrollo y oportunidades para un pueblo trabajador y solidario que se esfuerza por salir adelante, ¡Felicidades, bonaerenses!” expresa.

