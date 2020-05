La provincia de Buenos Aires no habilitará la caza en 2020

18 mayo, 2020 Leido: 171

En el marco de la pandemia por el COVID-19 otro de los sectores afectados por la cuarentena es el de los cazadores, que este año no podrán realizar sus actividades, de acuerdo a las disposiciones de orden provincial, tomadas desde la Dirección de Flora y Fauna, y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, al no estar dadas las condiciones para habilitar la caza menor ni la caza comercial.



Desde el sector que ve impedida su labor, se indica que no hay novedades desde el gobierno del primer estado argentino al respecto, por lo que se deberá esperar hasta el 2021.

También existe preocupación a lo que podría perjudicar la actividad agropecuaria ante el incremento poblacional de perdices, con la aparición en diversos distritos de la perdiz colorada, liebres, palomas, cotorras – estas dos depredan al comer los granos – y el zorro, especie que podría ser considerada en la próxima temporada de caza menor.

El tema había llegado a los medios especializados, tal como lo refleja en un artículo publicado por la revista Weekend el mes pasado, donde se daba cuenta de las disposiciones mencionadas e incluso se indicaba que se habían devuelto los importes dinerarios a cazadores extranjeros que habían ya reservado sus posiciones para esta actividad a través de quienes organizan los tours de caza en la zona rural.

“Este año es más que obvio que la cuestión sanitaria tiene un peso significativo, ya que sería muy riesgoso que pequeñas poblaciones rurales se vieran invadidas por cazadores de diferentes localidades, que fácilmente podrían propagar el COVID-19”, dice en un tramo la noticia publicada por la revista especializada.

El artículo completo puede verse en el siguiente link: https://weekend.perfil.com/noticias/caza/temporada-caza-menor-2020-nunca-comenzara-buenos-aires-perdices-reglamento.phtml

Volver