La Provincia de luto por el crimen de Lanús: se terminó la campaña

9 agosto, 2023

La trágica muerte de una nena de 11 años en Lanús, que falleció tras el asalto de motochorros, trastocó las últimas horas de la campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires. Es que el crimen no solo golpeó al oficialismo local y provincial, sino a toda la política.

El gobernador Axel Kicillof decidió suspender el acto de cierre de campaña en Merlo. “Está siguiendo el caso personalmente”, señalaron a Infocielo desde la Casa de Gobierno bonaerense. “Frente a esta tragedia, el Gobierno Provincial está coordinando tareas y esfuerzos con el Gobierno de Lanús”, señalaron en un comunicado.

Lo propio hicieron los principales precandidatos opositores. Néstor Grindetti, intendente en licencia de Lanús, canceló el acto que realizaría justamente en el distrito del conurbano sur junto a Patricia Bullrich. En tanto que Horacio Rodríguez Larreta también canceló el cierre de campaña presidencial que realizaría mañana en La Plata y del que formaría parte el precandidato a gobernador, Diego Santilli.

Quienes realizarían un cierre de campaña a nivel nacional también decidieron cancelar: Sergio Massa iba a realizar su cierre en La Plata el día jueves, y desde su entorno anunciaron que finalmente no se hará. Lo propio Juan Grabois, quien se encontraría hoy con sus militantes.

Según informaron desde Provincia, los pormenores del crimen llevaron a un abordaje interdisciplinario. Ya trabajan en el caso la Dirección General de Cultura y Educación, el Ministerio de Salud y el área de asistencia a las víctimas del Ministerio de Justicia. “Nada devolverá la vida de Morena pero este crimen tan espantoso, que conmueve a toda la comunidad, no quedará impune”, señalaron.

Tras el hecho, que conmocionó a la ciudad del conurbano, el intendente y Néstor Grindetti anunciaron la suspensión de su agenda de actividades proselitistas ya que se encuentran gestionando un Comité de Crisis para abordar la muerte de una menor que fue atacada por dos motochorros en Villa Giardino. Para el mediodía, el minsitro de Seguridad, Sergio Berni, se hizo presente en el lugar.

Según se informó desde la Secretaría de Seguridad del distrito, durante la mañana de hoy, Morena de 11 años fue atacada por dos delincuentes que circulaban en moto a pocos metros de la Escuela Tecnica Nº 8 Almafuerte. Durante el robo los hombres la golpearon en la cabeza y la menor quedó inconsciente. Morena fue trasladada rápidamente al Hospital Interzonal de Agudos Evita, donde falleció a los 20 minutos de haber ingresado. (infocielo.com)



Volver