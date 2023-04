La Provincia entregó 122 títulos de propiedad gratuitos en Bolívar

5 abril, 2023

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles el acto de entrega de 122 títulos de propiedad gratuitos en beneficio de familias del municipio de Bolívar. Fue en el Centro Regional Universitario Bolívar (CRUB), junto al intendente local, Marcos Pisano; el senador bonaerense Eduardo Bucca; y la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti.

“Hoy estamos reconociendo una seguridad jurídica de la que muy pocos hablan: la de 122 familias de trabajadores y trabajadoras que habían accedido a la vivienda propia con mucho esfuerzo y que esperaron por sus escrituras durante muchos años”, explicó Kicillof y agregó: “Con el título de propiedad dejan atrás una situación de indefensión, les permite poder obtener un crédito para mejoras y, sobre todo, facilitar la herencia de la propiedad en beneficio de las próximas generaciones”.



Esta fue la sexta jornada de entrega de escrituras gratuitas en Bolívar, que ya suman 485 en total en los últimos tres años. En esta ocasión alcanzaron a vecinos y vecinas de los barrios Las Manzanitas, 50 Viviendas Liga de Amas de Casa, y Zorzales. Además, se otorgó al municipio una escritura para regularizar un barrio de Urdampilleta.

Por su parte, el intendente Pisano remarcó: “Hoy es un día de absoluta alegría porque 122 vecinos y vecinas de Bolívar reciben los títulos de propiedad de sus hogares, algo por lo que han estado esperando durante mucho tiempo, algunos hasta 30 años, y es gracias a la vocación y el trabajo articulado con el Gobierno de la provincia”.

El programa “Mi Escritura, Mi Casa” fue impulsado por el Gobierno de la Provincia a principios de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular. En ese sentido, el Gobernador señaló que “ya alcanzamos las 77 mil escrituras en toda la provincia, con trámites gratuitos que condonan las deudas por el impuesto inmobiliario y convierten a las viviendas en bienes inembargables”.

Inauguración del edificio de un laboratorio y recorrida por obras

A continuación, el Gobernador inauguró el nuevo edificio del Laboratorio Biológico y Molecular Bolívar (LABBO), construído en el mismo predio del CRUB tras una inversión de $12,7 millones que fue financiada principalmente por el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y el programa Puentes, ya que por su ubicación estratégica promueve la articulación con las carreras universitarias que necesiten usarlo.

Asimismo, Kicillof, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, puso en funcionamiento una ambulancia para fortalecer la gestión de emergencias en el municipio, y luego recorrió los avances de las obras de reacondicionamiento del sistema de agua potable que se lleva a cabo con un presupuesto de $347 millones para expandir el servicio.

Durante la visita Bucca resaltó “el trabajo articulado entre la Nación, la Provincia y el Municipio con el objeto de resolver los problemas de la sociedad y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”. Al respecto, destacó que “hoy mostramos hechos concretos como las obras para la planta potabilizadora de agua y la inauguración de un laboratorio que va a impactar en la salud de las y los bonaerenses que viven en Bolívar”.

“Como con la red de agua potable, que había quedado antigua y sobrepasada, el gas y las cloacas, estamos llevando adelante obras que son estructurales y que fueron postergadas durante mucho tiempo: no importa que sean complejas, decidimos empezar a caminar en la dirección correcta”, subrayó Kicillof y concluyó: “Estamos acá para ampliar de los derechos y llegar a las y los bonaerenses en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires”.

Estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y su par de Ambiente, Daniela Vilar; el diputado bonaerense César Valicenti; el intendente de Daireaux, Esteban Acerbo; el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli; y la secretaria de Salud municipal, María Estela Jofre.

Volver