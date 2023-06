La Provincia entregó 172 títulos de propiedad gratuitos en Brandsen

1 junio, 2023

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de entrega de 172 títulos de propiedad gratuitos en beneficio de familias del municipio de Brandsen. Fue en el Club Social, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, su par de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, y el intendente local, Daniel Cappelletti.

Kicillof subrayó que “hemos venido a resolver un problema que afecta a miles de bonaerenses que, en algunos casos, han estado esperando la escritura de sus casas durante más de 40 años”. “Con este título de propiedad, no solamente tendrán más seguridad, sino que podrán acceder al crédito y facilitar los trámites de la herencia en beneficio de las próximas generaciones”, agregó.

“Con este programa que estamos llevando adelante en toda la provincia, distribuimos escrituras gratuitas, convertimos a las casas en bienes que no se puedan embargar y condonamos completamente las deudas del impuesto inmobiliario”, señaló el Gobernador.

En esta ocasión las escrituras alcanzaron a vecinos y vecinas de los barrios Cooperativa I, Las Higueras, Aleluya, República y Los Pinos, entre otras zonas de Brandsen. Además, se otorgaron al municipio 29 trámites, de los que se destacan los correspondientes al inmueble donde funciona el CAPS “La Posada”; una salita de primeros auxilios situada en el peaje de la RP N°2 y un título de prescripción adquisitiva del predio de otra salita de primeros auxilios.

En ese sentido, Alak destacó que “el trabajo realizado por la Provincia junto a los 135 municipios para facilitar la entrega de escrituras gratuitas a familias bonaerenses que ya esperaron demasiado tiempo”.

El programa “Mi Escritura, Mi Casa” fue impulsado por el Gobierno de la Provincia a principios de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular.

Por su parte, el intendente Cappelletti remarcó: “Es fundamental para el gobierno municipal poder trabajar en conjunto con la Provincia para realizar obras y dar respuesta a las necesidades de los vecinos y vecinas de cada barrio de Brandsen”. “Esa articulación hoy da su fruto con la entrega de 172 escrituras que permitirán que muchas familias accedan a su título de propiedad después de tantos años”, dijo.

Durante la jornada, el Gobernador puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad para fortalecer la gestión de emergencias en el distrito y se refirió a los avances del proyecto vial que ya está en etapa de adjudicación y prevé destinar más de $3.150 millones para la intervención de la ruta 215, en el tramo que conecta a la rotonda “Los Bosquecitos” con la zona urbana.

Por último, Kicillof resaltó que “en la provincia de Buenos Aires, el Estado cumple un papel fundamental para garantizar la salud, las rutas y las escrituras”. “Nosotros trabajamos para que nadie se quede en el camino y, ante quienes solo piensan en ajustar, proponemos seguir ampliando derechos”, concluyó.

Participaron también el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; el concejal Fernando Raitelli; la escribana General de Gobierno, Paula Sidoti; el director de Fortalecimiento de Escrituración Social, Sebastián Tangorra; la directora de Asistencia Social Directa a Familias en Situación de Calle del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Silvia López; el diputado provincial Carlos Moreno; el secretario de Servicios Públicos y Transporte de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Gastón Arias; la concejala Gabriela Rosales y sus pares Héctor Ríos y Federico Branz; el dirigente local Daniel Caraballo; y el presidente del Club Social, José González.

