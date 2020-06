La Provincia entregó más de 170 nuevos respiradores a 42 municipios

“Con esta entrega alcanzamos los mil respiradores distribuidos en la provincia de Buenos Aires”, expresó el gobernador Axel Kicillof, este martes en el marco de una nueva entrega de respiradores destinados a hospitales provinciales y municipales de 42 distritos de toda la provincia. También se entregaron 85 bombas de infusión y 100 monitores multiparamétricos.

En ese marco, Kicillof destacó la importancia de “estar distribuyendo equipamientos para el COVID, que en todo el mundo escasean”. Asimismo, se refirió a la nueva fase del aislamiento obligatorio: “Es una etapa muy dura, no es lo que quisiéramos pero ahora tenemos que pedirles este esfuerzo”, subrayó y agregó: “Esperamos que nos dé un respiro en la ocupación de camas”.

Durante la entrega en el Centro Logístico El Dique de Ensenada el Gobernador estuvo acompañado por el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán; intendentes y representantes de los municipios.



“Tenemos 135 intendentes y lo importante es que todos, sin excepción, estamos trabajando en la provincia de una forma muy coordinada y articulada, en igualdad de condiciones”, indicó Gollán.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, manifestó: “Esperamos no tener que utilizar este equipamiento, por eso estamos trabajando fuertemente en el aislamiento, pero también nos preparamos para enfrentar la situación ante el aumento de contagios en el AMBA”. En tanto, el jefe comunal de La Plata, Julio Garro, se refirió a la asistencia recibida para su distrito: “Incorporamos 17 nuevos respiradores que sirven para reforzar el sistema en un momento que hace mucha falta y estamos trabajando de manera mancomunada en este momento tan complejo de pandemia”.

En sintonía, el intendente de Pilar, Federico Achaval, sostuvo: “Para nosotros esto es muy importante porque nos permite mostrarle a todos los que están haciendo el esfuerzo de quedarse en su casa que hay un Estado presente ocupándose de la salud”.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Provincia lleva entregados más de 1000 respiradores para el sistema público de salud en todos los distritos, entre otros equipamientos de alta complejidad como monitores, bombas de infusión y camas de terapia intensiva.

Los municipios que recibieron el equipamiento en esta oportunidad fueron: Salto, San Andrés de Giles, General Villegas, Alem, Castelli, General Paz, 25 de Mayo, Berisso, Ensenada, Punta Indio, La Plata, Pilar, Morón, Mercedes, Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echevarría, Florencio Varela, Presidente Perón, Malvinas Argentinas y Lomas de Zamora.

En tanto que en los próximos días recibirán sus equipos: Gral. San Martín, José C. Paz, Tres de Febrero, Vicente López, Ezeiza, Carlos Casares, Trenque Lauquen, Pehuajó, Chacabuco, Bragado, Balcarce, La Costa, Mar Chiquita, Las Flores, Lanús, La Matanza, Pergamino, Tigre, Merlo, Moreno y Zárate.

