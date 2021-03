La Provincia firmó un convenio para la reapertura del frigorífico municipal de Rauch

12 marzo, 2021

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana una videoconferencia junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, en la que se firmó con el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, un convenio que permitirá invertir 25 millones de pesos para la reconstrucción, puesta en valor y reapertura del frigorífico municipal.

“La reapertura del ex matadero municipal es una reivindicación histórica tanto para Rauch como para la Provincia, ya que recuperará un papel muy importante para potenciar la actividad de muchos productores de la región”, afirmó Kicillof, al tiempo que destacó “la necesidad de industrializar la ruralidad para generar más puestos de trabajo en cada municipio y para desarrollar el interior de la provincia de Buenos Aires”.

Asimismo, el Gobernador subrayó que “la reactivación del frigorífico no solo va a servir para generar empleo en Rauch, sino que también permitirá que los trabajadores y la comunidad entera puedan acceder a productos locales a menores costos”. “Estamos convencidos de que esta es una política de fondo que va a servir para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y las vecinas del municipio”, agregó.

La planta del ex frigorífico Chapaleofú no funciona desde 2004. Con su puesta en valor, los pequeños productores de carne porcina y bovina de Rauch ganarán competitividad a través de la reducción de costos logísticos, ya que se recuperará un eslabón esencial en la cadena de comercialización y se evitarán viajes de hasta 75 kilómetros para faenar a los animales.

“Este es un paso concreto para fortalecer la industrialización de la producción agropecuaria en el municipio, lo que va a permitir generar más trabajo y oportunidades para los y las bonaerenses que viven en Rauch”, afirmó Rodríguez y agregó: “Es resultado de una política activa que parte desde un Estado decidido a dar las respuestas que permitan la reactivación de la Provincia”.

El acuerdo establece que la Provincia se compromete a realizar un desembolso de 17 millones de pesos, mientras que el municipio aportará el monto restante, además de la gestión y el seguimiento de la obra. Esto permitirá generar además 18 puestos de empleo directo y que las carnicerías accedan a sus productos hasta un 20% más baratos.

Por su parte, Suescun remarcó: “Este es un punto de partida muy importante en el que, a partir de las coincidencias entre la Provincia y el municipio, podremos trabajar junto a una gran cantidad de actores de Rauch para eliminar una de las principales barreras que tenemos a la hora de generar valor agregado en la producción de carne”.

“La articulación entre la Provincia y el municipio demuestra que podemos trabajar juntos para terminar con los desacuerdos que en años anteriores han impedido que se lleven a cabo obras importantes”, sostuvo Kicillof y concluyó: “A pesar de la pandemia, vamos a seguir priorizando la educación, la salud, la producción y el trabajo”.

Participaron de la videoconferencia el secretario de Producción, Daniel Poffer; el médico veterinario Pablo Aragón, ex empleado del matadero que dirigirá la reapertura; la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain, autoridades del Ministerio de Desarrollo Agrario y representantes de cooperativas y diferentes organismos vinculados al sector agroindustrial.

