La Provincia implementa más ayuda ante la violencia de género

14 noviembre, 2025 0

Con el Decreto 2640/25, El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a través del Decreto 2640/25, dio inicio a nueva modalidad pensada para ayudar a víctimas de violencia de género. El Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género busca asistir a las personas que están saliendo del contexto violento, para esto habilitó subsidios de 138 mil pesos según los casos.

El texto de la norma publicada en el Boletín Oficial, indica que el programa busca “fortalecer los procesos de salida de las violencias de género de mujeres y LGBTIQ+ en riesgo acreditado por violencia de género”. Para eso, el Ministerio de Mujeres, junto a los municipios, van a brindar “acompañamiento especializado” y también una “asistencia económica directa” a las personas alcanzadas.

En los lineamientos del programa se explica que la ayuda económica será de un máximo de 6 meses consecutivos y consiste en un subsidio de 138 mil pesos. Cabe aclarar que esta asistencia apunta a personas en situaciones vulnerables ya que es incompatible con quienes tienen ingresos por un trabajo en relación de dependencia o monotributo, entre otras limitaciones.

De esta manera, el gobierno bonaerense fortalece el Sistema Integrado de Políticas Públicas Contra las Violencias por Razones de Género (SIPP) que creó en 2020. Ya hay un total de 11 iniciativas en esa lista en la que están, por ejemplo, la línea 144 o el Registro Único de Casos de Violencia de Género (RUC).

