La Provincia invierte para mejorar el servicio de agua: 12 mil millones de pesos

3 diciembre, 2025 0

Este miércoles, mediante el Decreto 2893/25, el gobernador Axel Kicillof oficializó una transferencia por hasta 12 mil millones de pesos para ABSA, con el fin de financiar “la ejecución de obras del Plan Verano 2025-2026 presentado por la empresa proveedora del servicio de agua y cloacas de la provincia de Buenos Aires

Si bien el monto final no está confirmado, pudiendo ascender hasta los 12 mil millones de pesos, se sabe que el objetivo es poner en marcha obras que garanticen el abastecimiento de agua durante el verano.

La idea es “mejorar la prestación del servicio y asegurar la continuidad y previsibilidad de su operatoria”, dice la norma en sus considerandos. Las obras que se van a realizar, principalmente recambio de cañerías y cierre de mallas, “mejorarán la distribución de agua en diversos municipios” porque van a “aumentar la producción a través de nuevas perforaciones“.

Entrando a diciembre, el gobierno provincial está pensando definitivamente en la temporada estival. En materia de seguridad ya está diagramando el Operativo Sol con los municipios y en lo que hace a la energía eléctrica esta misma semana activaron un plan para evitar cortes de luz con grandes grupos electrógenos en seis puntos críticos.

